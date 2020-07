Convalidado el decreto ley para la reactivación económica y social de Extremadura

Ep

La vicepresidenta primera de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha comparecido este jueves en el pleno de la Asamblea para solicitar el apoyo de la cámara y ha resaltado que el mismo pretende impulsar la reactivación económica y minimizar el impacto social provocado por la pandemia de la Covid-19.



Así, ha dicho que su objetivo es evitar que la crisis sanitaria produzca un "impacto estructural" en el tejido productivo regional, toda vez que facilita la actividad productiva y la generación de empleo, al tiempo que garantiza una "adecuada respuesta sanitaria" ante posibles imprevistos.



Asimismo, ha recordado que durante el estado de alarma, la Administración extremeña ha aprobado doce normas con rango de decreto-ley, un "esfuerzo normativo" se completa con este último texto que engloba actuaciones en diversos ámbitos.



PROYECTOS PREMIA



De esta forma, en el ámbito económico, se incluyen dos medidas. De un lado, se regulan los Proyectos Empresariales de Interés Autonómico (PREMIA), dirigidos a iniciativas con un destacado impacto en el empleo y en el tejido productivo.



Unos proyectos que, según ha explicado la vicepresidenta, deben contar con una inversión de 10 millones de euros, garantizar la creación de empleo y cumplir con compromisos de responsabilidad social corporativa.



De otro lado, y con el objetivo de evitar las aglomeraciones por las vigentes restricciones de aforo, durante tres meses, se otorga a los establecimientos comerciales la posibilidad de ampliar su horario y ofrecer sus servicios en días no hábiles.



PRODUCCIÓN E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA



Blanco-Morales también se ha referido a que la producción agraria y la industria agroalimentaria son clave para la reactivación económica, por lo que este decreto ley refuerza las estructuras que sustentan el funcionamiento de la cadena alimentaria, a través del incremento de la autonomía de los consejos reguladores de las Denominaciones de Origen y de las Indicaciones Geográficas de Calidad Alimentaria para una "ágil adaptación" a los exigentes requerimientos del mercado.



Igualmente, se agiliza la tramitación administrativa de las atracciones feriales, con la eliminación de una última inspección que retrasa su puesta en marcha y que no supone, ha dicho, "renuncia a las garantías" que deben acompañar a este tipo de actividad.



MOVILIDAD



Por otro lado, y ante la recuperación de la movilidad, se podrá autorizar la prestación de servicios regulares de uso general de viajeros por carretera, sometidos a servicio público, en régimen de transporte a demanda.



Y, además, en el ámbito del transporte complementario al sanitario, se permite la utilización de un turismo para el traslado de pacientes no necesitados de asistencia sanitaria.



ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA



Por otro lado, la vicepresidenta primera ha destacado que la actual crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de que la Administración regional cuente con un modelo de gestión de servicios por medios electrónicos.



Así, ante esta demanda, y en el marco del nuevo modelo de Atención Omnicanal al Ciudadano, se definen las tipologías de las oficinas de asistencia a la ciudadanía y se determina el proceso de transformación de los centros de atención presencial y de registro.



Además, se establecen dos nuevos supuestos en los que no será necesaria la exigencia de contar con tres presupuestos en los contratos menores para proporcionar respuestas "más ágiles" en la actuación de la Administración.



RESPUESTA SANITARIA "RÁPIDA Y ADECUADA"



Finalmente, la titular de Hacienda ha sostenido que la experiencia de esta crisis exige una respuesta "rápida y adecuada" a las necesidades extraordinarias de cada situación.



De ahí que esta norma defina las competencias de este tipo de medidas y así al Consejo de Gobierno le corresponderá acordar las respuestas a las cuestiones de carácter general y de intervención administrativa; y al titular de Sanidad, su desarrollo y las específicas de intervención de centros residenciales de mayores.



Asimismo, se regula con carácter específico la intervención sanitaria en estos centros residenciales y se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas preventivas u obligaciones en materia de salud e higiene motivadas por la crisis sanitaria.



En este sentido, Blanco-Morales ha asegurado que la nueva normalidad impone una realidad diferente, en la que se debe compatibilizar la actuación sanitaria preventiva con el acompañamiento, el impulso y la reactivación económica "sin dejar de lado a los más desfavorecidos por la crisis".



"Ninguno de los esfuerzos será en vano si conseguimos que la recuperación de esta crisis sanitaria derivada en crisis social y económica sea produzca lo ante posible y con el menor impacto en nuestro tejido productivo y en el empleo", ha dicho.



POSICIÓN DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, el diputado del PP Laureano León ha criticado que un decreto que persigue la reactivación económica de la región, en su memoria económica, indique no va a suponer ningún incremento de gasto público la aplicación del mismo.



Así, ha dicho que el dinero "suele tapar la incompetencia" pero cuando falta éste la incompetencia no desaparece, además de considerar que la Junta esté empleando una "mala técnica parlamentaria", al "aprovecharse" de decretos leyes para modificar aspectos que se podrían llevar a cabo a través del trámite ordinario.



De esta forma, ha considerado que los miembros de la Junta son unos "artistas" y "poetas del marketing", a quienes ha pedido "menos juegos de artificio y más recursos encima de la mesa".



Por su parte, el diputado de Cs Joaquín Prieto ha criticado que la Junta haga a los grupos partícipes de los decretos unas horas antes, aunque ha valorado que éste recoja algunas de las aportaciones realizadas por la formación naranja.



En este sentido, Prieto ha considerado positiva la figura de los PREMIA, además de mostrar su acuerdo con la flexibilización comercial, así como que se supriman las acciones burocráticas innecesarias en las atracciones de feria sin menoscabo de la seguridad de los usuarios.



También ha considerado una buena opción el transporte por carretera a demanda, así como la utilización de turismos para el traslado de pacientes no necesitados de asistencia sanitaria.



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha aseverado que aunque su grupo es consciente de que la región necesita inversiones es incapaz de ponerse de acuerdo con la Junta sobre la manera de hacerlo.



De esta forma, se ha mostrado contrario a conceptos que incluye el decreto ley como el referido a la flexibilidad, que ha considerado que es "trampa" y ha lamentado, en relación a la flexibilidad horaria comercial, que los primeros que la van a sufrir van a ser los pequeños comerciantes que no podrán competir con las grandes superficies.



También, y sobre el transporte a demanda, ha echado en falta Jaén que no exista una web operativa e información clara al respecto, algo que perjudica a las personas de más edad y que se deja fuera a la gente de los pueblos.



En el turno del PSOE, la diputada Estrella Gordillo ha valorado que este decreto ley nace de la concertación social y es el resultado, ha dicho, de los otros once aprobados durante el estado de alarma.



Además, ha invitado a la unidad los grupos porque, como ha dicho, la unidad "ha salvado vidas" y juntos y juntas se puede "vencer al virus y conseguir una sociedad más justa y mejor" ante una crisis que es "inédita".