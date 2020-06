Vara pide no excluir a nadie de la negociación de los PGE

Ep.

El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido este lunes que no se excluya a ningún partido político a priori de la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), al tiempo que ha retado a la derecha a hacer irrelevante el voto de ERC si les preocupa qué contrapartida pueda obtener el independentismo.

En rueda de prensa telemática desde Mérida para dar cuenta de la reunión celebrada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los barones del PSOE en el Consejo Territorial que preside Fernández Vara, el dirigente extremeño ha subrayado que el proyecto de Presupuestos para 2021 que será viable será "el que sume".

"El Presupuesto no puede ser ni el que queremos nosotros, ni el que quiera Podemos, ni el que quiera Ciudadanos ni el que quiera ERC ni nadie. Tiene que ser el que sume. Y hay que intentarlo. Si apriorísticamente nos situamos ya fuera del acuerdo...", ha subrayado.

Ahora bien, a aquellos que les pueda preocupar la contrapartida que pudiese obtener ERC a cambio de favorecer la aprobación del Presupuesto Vara les ha retado a que hagan posible "que no pinten nada".

Si optan por no hacer nada, entonces perderán legitimidad para criticar la participación de los independentistas en el acuerdo sobre Presupuestos, ha advertido recordando a la oposición que queda toda la legislatura por delante y no hay elecciones generales a la vista.

Fernández Vara ve factible unos Presupuestos que aúnen el apoyo tanto de ERC como de Ciudadanos.

Preguntado por la opinión que ha expresado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con respecto a que el proyecto que lideró Albert Rivera en Ciudadanos "ha sido uno de los peores experimentos de la democracia", Vara ha considerado que es un hecho probado que fue un error.

ACTITUD INTELIGENTE DE CIUDADANOS

"Que fue un error lo demuestra el que creo que ahora mucha gente agradece la actitud que está teniendo Ciudadanos, que no es la de la confrontación, sino al menos la de darnos una oportunidad para el diálogo", ha señalado.

Ha añadido que considera esa estrategia "inteligente" en un momento en que el centro político en España está "vacante". De hecho, ha remarcado que es precisamente esa actitud incluyente y dialogante la que ha llevado al PSOE a obtener mayoría absoluta en las últimas autonómicas en Extremadura o Castilla-La Mancha.

No ha querido abundar Vara en las declaraciones efectuadas por otro expresidente socialista, Felipe González, sobre las discrepancias radiadas en el seno del Gobierno de coalición que le hacen recordar "el camarote de los hermanos Marx".

El dirigente extremeño se ha limitado a señalar que tiene como "referentes" a todos los exsecretarios generales de su partido. Eso sí, no se ha arrepentido de los recelos que expresó en el pasado sobre gobernar en coalición con Podemos, una fórmula que quedó como la única posible desde el momento que, ha dicho, la derecha "se inhibió" de permitir una investidura de Pedro Sánchez que no dependiera de nacionalistas e independentistas.

No obstante, ha subrayado que la coalición gobierna sobre un pacto de Gobierno y no con el programa electoral de Podemos. Y mientras ese pacto de Gobierno "se ejerza desde la lealtad" él no tiene nada más que decir.

Es más, Vara ha puesto en valor que en estos cuatro meses el Gobierno de coalición haya sido capaz de poner en marcha una política como el Ingreso Mínimo Vital, a la que ha definido como la medida social "más potente desde la creación del Imserso", unido a leyes como la de la protección a la infancia o la de cambio climático.

Como hiciese el domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Vara ha hecho un llamamiento al PP para que "no use la crisis económica para erosionar" y que haga gala de unidad cuando se trate de defender los intereses de España ante la UE. Porque "lo que es bueno para los españoles no puede ser malo para España", ha zanjado.