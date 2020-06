Junta destinará más de 35 millones al fomento de la rehabilitación energética en viviendas

La Junta de Extremadura destinará más de 35 millones al fomento de la rehabilitación energética en viviendas que dinamizará el sector de la construcción, según ha avanzado la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, en el webinar 'reConstruyendo Extremadura. Un análisis para la recuperación de la construcción y la vivienda'.

Así pues, la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda aumentará en 19.316.000 euros el presupuesto para el Programa Fomento de la Rehabilitación Energética de la Vivienda Existente (PEEVE), que contaba con una inversión inicial de 15.8 millones y pasará a tener una cuantía total de 35.116.000 euros para las anualidades de 2020, 2021 y 2022, medida que servirá para sufragar más de 3.000 proyectos del programa PEEVE.

En concreto, con ese presupuesto, que generará una actividad económica de 227 millones y tendrá un retorno fiscal de 66 millones, se podrán crear 630 puestos de trabajo especializados.

Así lo ha avanzado la consejera Leire Iglesias en el webinar 'reConstruyendo Extremadura. Un análisis para la recuperación de la construcción y la vivienda'.

De este modo, ha asegurado que "ampliando el crédito se amplía el número de beneficiarios y proyectos y se difuminan todos estos proyectos por la comunidad con obras de rehabilitación, que tendrán impacto prácticamente en todo el territorio y a eso nos sumaremos también con otro tipo de acciones. La rehabilitación va a ser la gran proyección en la construcción en los próximos tiempos".

A su vez, Iglesias ha resaltado que "el gran impacto de la inversión en medidas de rehabilitación y regeneración, sobre la unidad de la vivienda y en el entorno, con un gran retorno tanto en el empleo como en la sostenibilidad, en el cumplimiento de la Agenda 2030, en los modelos de ciudad que estamos diseñando, en la activación económica muy repartida por todo el territorio y, por supuesto, en la calidad de la vivienda".

Y es que además de la importancia del impulso de la rehabilitación, ha señalado que los próximos planes de vivienda deben trabajar también en la garantía del acceso a la vivienda, especialmente para los sectores con más dificultades "bien porque se emancipan o porque tengan otras circunstancias socioeconómicas", según informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.

En el webinar, organizado por la Creex, también ha participado el director general de Arquitectura y Calidad de la Edificación, Alfonso Gómez Goñi, que ha destacado las posibilidades que ofrece la rehabilitación, especialmente, con la estrategia nacional a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), que marca como objetivo la rehabilitación de 300.000 viviendas al año en España durante los diez próximos años.

Gómez Goñi también ha destacado el proyecto HousEEnvest, que persigue la creación de un nuevo modelo de financiación para la rehabilitación energética de vivienda multifamiliar en Extremadura.

OBJETIVOS PEEVE

El PEEVE tiene como objetivo el desarrollo e impulso de actuaciones en la mejora de la eficiencia energética de la vivienda existente que permitan disminuir el número de hogares y consumidores vulnerables a través de un potenciamiento del rendimiento energético del parque inmobiliario, con el consiguiente efecto sobre la factura energética de los hogares y la aminoración de emisiones de CO2.

Asimismo, este programa persigue la promoción del ahorro energético y la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, dentro de un contexto de crecimiento sostenible, así como incrementar la calidad de la edificación, mejorar la salud de los propietarios y aumentar el confort de los usuarios.

La Junta de Extremadura continúa de esta forma con el impulso de medidas destinadas a combatir la descarbonización a través de la promoción de construcciones eficientes, el apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y fomenta, por lo tanto, la lucha contra el cambio climático.

Se pretende dinamizar el sector de la construcción, concretamente, en el área específica de la rehabilitación y eficiencia energética, por lo que se impulsa la rehabilitación energética de los edificios a través de un mejor aislamiento, utilización de energías renovables o equipamientos más eficientes y se potencia así una nueva actividad dentro de la construcción.

Además, se fomentará la especialización de los trabajadores del sector que contará con una mano de obra más formada y cualificada.

DOS LÍNEAS

El programa PEEVE, que cuenta con financiación europea, tiene como objetivos, por un lado, mejorar la eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2 en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos y, por otro lado, aumentar el uso de energías renovables para producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas, en particular, favoreciendo la generación a pequeña escala en puntos cercanos al consumo.

De la primera línea se podrán atender 2.985 resoluciones que, a una media estimada de 11.100 euros por resolución, daría un total 33.1 millones. La segunda línea cuenta con 305 resoluciones que, a una media de 6.500 euros por resolución, daría un presupuesto de casi 2 millones.

Así que este incremento de crédito servirá para atender 3.290 ayudas, es decir, todas las resoluciones con la documentación correcta, hay en torno a 1.000 proyectos ya revisados.

En la anterior convocatoria se presentaron 2.011 solicitudes, con un importe de 20.6 millones, por lo que en la convocatoria actual ha crecido la demanda en un 69 por ciento con un aumento de la cuantía en casi 15 millones.

FLEXIBILIZACIÓN DE REQUISITOS

Cabe recordar que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda ha aprobado recientemente una orden que modifica las condiciones y exime a los solicitantes de la acreditación del cumplimiento de algunos requisitos en el programa de fomento de la rehabilitación energética de la vivienda existente (PEEVE).

Concretamente, el plazo de justificación de la subvención se amplía de uno a dos meses. El plazo de ejecución de la obra de nueve meses, a contar desde el día siguiente de la notificación de la resolución de concesión de la ayuda, podrá ser ampliado en cuatro meses.

Por último, según el Ejecutivo regional, no se perderá el derecho a la ayuda reconocida mientras que el incumplimiento del plazo de ejecución de la obra, prorrogado o no, no exceda de un mes.