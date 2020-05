Monago recuerda que fue un gobierno del PP quien impulsó renta básica en Extremadura

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha recordado al Presidente de la Juhnta, Guillermo Ferández Vara, que fue un gobierno del PP en la región quien impulsó la renta básica en el año 2013.

Así, y tras comprobar que el socialista "ha sacado pecho" por el ingreso mínimo vital que ha aprobado el Gobierno de España, Monago ha recordado que dicha renta básica fue prometida por Fernández Vara durante su primera legislatura y que fue "incapaz" de impulsarla.

De este modo, ha afirmado que "resulta enternecedor" ver a Fernández Vara "alabar" la renta mínima aprobada hoy y decir que el PSOE "defiende a las personas más humildes", justo lo que hizo un gobierno del PP en Extremadura en el año 2013.

"No han descubierto nada nuevo" ha destacado, ya que los extremeños tienen dicha prestación mínima desde que se aprobó en la legislatura que gobernó el PP, reiterando que, "hace 7 años que los extremeños ya cuentan con esta medida histórica".

Según el líder del PP, "el PSOE de ayer la prometió y no la impulsó. El PSOE de hoy, no la paga desde enero", recalcando que las prestaciones aprobadas este año, aún no se han abonado.