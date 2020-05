Sanidad valoró "baja transmisión" virus y camas disponibles para pasar Extremadura a fase1

Ep.

El Ministerio de Sanidad valoró a la hora de autorizar el paso de Extremadura a la fase 1 de desescalada, la "baja transmisión" del Covid-19 en la comunidad, así como la "reserva importante" de camas disponibles, tanto hospitalarias como de UCI, y el "gran esfuerzo" realizado para disponer de camas adicionales en caso de rebrote.

Estos son algunos de los factores que el Ministerio de Sanidad argumentó en su informe técnico, recogido por Europa Press, de fecha 8 de mayo de 2020, en el que se autorizaba a Extremadura a pasar a la fase 1 de desescalada a partir del día 11 de este mes.

El informe señala que según el análisis de los técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y de la Dirección General de Salud Pública, la situación epidemiológica en Extremadura es "bastante favorable, con una baja transmisión", que se traduce en una "incidencia acumulada menor a 1 en la última semana", así como en un "importante alivio en la presión asistencial".

Además, este informe señala que la ocupación diaria de camas de agudos en la última semana, en alusión a la primera semana de mayo, con un 39 por ciento en Badajoz y el 33 por ciento en Cáceres, "deja una reserva importante disponible", y añade que "lo mismo ocurre en camas de UCI".

También este informe valora el "gran esfuerzo" realizado en la comunidad de Extremadura "para disponer de camas adicionales en caso de rebrote", ya que según señala, las camas de agudos se han incrementado en 1.139, y las de UCI se han aumentado en 131.

Señala además que la tasa de pruebas PCR por cada 1.000 habitantes se sitúa en Extremadura en 5,36, y el número máximo que podrían realizarse diariamente es de 550 por provincia, tras lo que apunta que "a partir del 11 de mayo se prevé ampliarlas a otras 250 más (1.600 diarias en Extremadura)" y a "medio plazo" alcanzar las 4.000 pruebas diarias.

Destaca Sanidad además que, según la información aportada, se ha hecho un "esfuerzo importante para reforzar la plantilla de Atención Primaria, atención hospitalaria y salud pública", mientras que respecto a las residencias de mayores, el informe recoge que el 11,5 y el 14,5 por ciento de los centros en Badajoz y Cáceres, respectivamente, han tenido brotes de Covid-19, por lo que se ha instaurado un plan de contingencia.

Por todo ello, señala Sanidad en su informe que el control de la movilidad fuera de las áreas de confinamiento en Extremadura "es un reto asumible con los medios disponibles", y añade que la atención a la población vulnerable y el abordaje de las barreras de acceso a los servicios públicos "forma parte de los planes para las siguientes fases".

Apunta además que "hay un número importante de plazas hoteleras disponibles para las personas que no puedan hacer la cuarentena en sus domicilios", concluye este informe de fecha 8 de mayo de 2020.

INFORMES DE TODO EL PAÍS

El de Extremadura es uno de los informes que el Ministerio de Sanidad ha publicado, y en los que se ha basado para justificar el avance o no de los distintos territorios según los parámetros establecidos por el propio Ministerio.

Están fechados entre el 3 de mayo --cuando las islas de La Graciosa, El Hierro y La Gomera, Canarias, y de Formentera, en Balares, avanzaron a fase 1-- y el 22 de mayo, cuando el ministro anunció que toda España ya estaba en esa etapa.

El titular de Sanidad adelantó que los informes técnicos sobre el cambio de fase se harían públicos una vez que todas las regiones hubieran pasado a fase 1, lo que ha ocurrido este mismo lunes tras la incorporación de la Comunidad de Madrid, del área metropolitana de Barcelona y de todas las provincias al completo de Castilla y León.

También permanecen en fase 1, en la que está el 53 por ciento de la población española (unos 25 millones de habitantes), la Comunidad Valenciana, varias zonas sanitarias catalanas, las provincias andaluzas de Málaga y Granada y las de Toledo, Ciudad Real y Albacete en Castilla-La Mancha.

El resto, el 47 por ciento de España (unos 22 millones de habitantes) ya se encuentra en fase 2. La publicación de los informes había sido demandada desde varios gobiernos regionales para conocer los datos en los que se había apoyado Sanidad, con críticas por no hacerlo desde gobiernos regionales como los de Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid.

Los informes son realizados por funcionarios del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), cuyo máximo responsable es el doctor Fernando Simón.

"Estos informes son elevados a la Dirección de Salud Pública, que me los eleva a mí, y en base a los cuales, dicto las órdenes respectivas después de haber celebrado reuniones bilaterales con la Comunidad Autónoma respectiva", recalcó Illa.

Según Sanidad, los criterios han sido sanitarios y no económicos. "Los criterios sanitarios para pasar de fase son sanitarios, no económicos. Los criterios económicos los tendrá que dar quien corresponda y se tendrán que valorar si pesan mas o no que los sanitarios en otros grupos que no son aquellos en los que yo participo", señaló Simón cuando se plantearon las críticas por no avanzar.

CRITERIOS DE SANIDAD

En concreto, Sanidad estableció unos parámetros de análisis recogidos bajo tres grandes categorías de criterios: para valorar la transmisión, para valorar la gravedad y para las capacidades de detección y respuesta.

En cuanto a los criterios para valorar la transmisión se valoraba Rt, que es el número de reproducción en función del tiempo; número total de casos confirmados por PCR en la última semana desde la fecha del inicio de los síntomas; incidencia acumulada en los últimos 7 días; porcentaje de casos posibles o sospechosos con la prueba PCR realizada; y tasa de positividad de los casos sospechosos.

En materia de criterios para valorar la gravedad se fijaba en el número de hospitalizados en los últimos 7 días y el porcentaje de ocupación; casos en UCI en los últimos 7 días y el porcentaje de ocupación; fallecidos en los últimos 7 días y letalidad en ese periodo.

Sobre los criterios para valorar las capacidades de detección y respuesta, se analiza el número de camas de cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes; el número de camas de agudos por 10.000 habitantes; la capacidad de atención primaria para el diagnóstico precoz a todos los sospechosos; si disponen de protocolos y recursos para el seguimiento de contactos; el sistema de vigilancia puesto en marcha para garantizar la monitorización diaria de los casos y la notificación individualizada, tanto a nivel primario como hospitalario y el protocolo para asegurar el manejo de las residencias de mayores.