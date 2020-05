La oposición preguntará a Vara el martes en la Asamblea sobre las muertes en residencias

Ep.

Los grupos de la oposición (PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura) preguntarán el próximo martes, día 26, en el pleno de la Asamblea directamente al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, sobre diversas cuestiones relacionadas con la crisis del Covid-19.



Así, el PP preguntará a Vara sobre la situación "dramática" vivida en la Residencia Asistida de Cáceres, donde se ha registrado la muerte de más de un centenar de mayores por el coronavirus.



Por su parte, Ciudadanos formulará al presidente de la Junta una pregunta mediante la cual tratará de determinar si Fernández Vara conoce el contenido de los informes en virtud de los cuales el Ministerio de Sanidad concede a Extremadura el paso de una fase a otra en la desescalada por el Covid-19.



A su vez, Unidas por Extremadura preguntará al jefe del Ejecutivo autonómico sobre las medidas de conciliación que tiene previstas la Junta para las familias que no van a poder llevar a sus hijos a los colegios y guarderías, en virtud de la decisión de que no regrese la formación presencial en dichas etapas educativas hasta el próximo curso en la comunidad.



De este modo se contempla --entre otras cuestiones-- en el orden del día del pleno del próximo martes en la Asamblea, según han informado en sendas ruedas de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara regional de este viernes diferentes representantes de los grupos parlamentarios.



PREGUNTAS A CONSEJEROS



Al mismo tiempo, durante la sesión plenaria el PP preguntará a consejeros de la Junta sobre medidas para garantizar la distribución de mascarillas a los sectores más vulnerables que "no tienen capacidad para su adquisición"; así como sobre los motivos por los que el Sepad está suspendiendo --indica el PP-- el derecho a la percepción económica reconocida por la Ley de Dependencia.



Igualmente, Unidas por Extremadura formulará una pregunta a un consejero de la Junta sobre medidas previstas para apoyar al sector cultural en la comunidad ante la crisis del coronavirus.



Además, Cs formulará preguntas a consejeros de la Junta sobre la presencia de azolla en la cuenca del Tajo, así como sobre supuestos vertidos incontrolados de cereza de destrío en el Valle del Jerte.