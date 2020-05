Arranca en Extremadura "semana clave", que acumulará "efectos" salida de niños y mayores

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha avanzado que esta será una "semana clave" en Extremadura, ya que además del inicio de la fase 1 este mismo lunes, también se va "a acumular los efectos que hayan tenido" en términos de contagio de coronavirus, la salida de los niños, las apertura de actividades el pasado 4 de mayo, y la salida de los ciudadanos a dar paseos y a hacer deporte.



"Esta es una semana muy importante, de estar muy encima de todos y cada uno de los brotes que se puedan provocar y de los casos sospechosos", ha resaltado el consejero de Sanidad, quien ha querido destacado que el "papel importante" que va a jugar en todo este proceso la Atención Primaria.



En ese sentido, en una entrevista en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, el consejero de Sanidad ha destacado la necesidad de "estudiar muy bien" los nuevos contagios y casos sospechosos de Covid-19 que se producen, así como su red de contactos "para que no se propague".



Respecto al inicio de la fase 1 este mismo lunes, 11 de mayo, en la región, en la que ya se pueden abrir terrazas y comercios al público, entre otras medidas, Vergeles ha querido llamar al "sentido común" de los ciudadanos: "a medida que vayamos desescalando y avanzado en las distintas fases, vamos ganando en autoresponsabilidad", ha dicho.



Por eso es necesario "ser más conscientes de que tenemos más capacidad para decidir qué es lo que tenemos que hacer y lo que no", ha destacado Vergeles, quien ha señalado que a partir de este lunes "se incrementa notablemente la movilidad", debido a la apertura del comercio minorista, el turismo o la cultura, ha dicho.



De esta forma se va "transitando hacia la nueva normalidad", una transición que, según ha reiterado, "tiene que estar cargada de mucho sentido común y de mucha autorresponsabilidad por parte de la ciudadanía".



MODIFICAR FRANJAS HORARIAS



Respecto a la posibilidad de modificar las franjas horarias de salida de algunos colectivos, Vergeles ha señalado que este mismo lunes se estudiará la posibilidad de modificar esos horarios, aunque ha aclarado que estas franjas horarias "solo van a afectar a la realización de deportes o de paseos".



Según ha recordado, para ir a los comercios o a las terrazas no hay franjas horarias, con lo que de esta forma "se abre de manera muy importante la actividad", ha dicho.



Por otra parte, y respecto a la posibilidad de solicitar que localidades extremeñas que están libres de coronavirus puedan avanzar de fase, el consejero de Sanidad ha avanzado que "se prevé hacer un agrupamiento en zonas de salud para delimitar el ámbito geográfico", ya que no se puede solicitar este avance "pueblo a pueblo", sino "por zonas de salud, al menos".



A partir de ahí se decidirá si se solicita el cambio de fase para algunas áreas "en función de cómo vayan los datos esta semana" en la incidencia del coronavirus, por lo que ha instado a ser "muy prudentes".



"NO ES UN REGALO"



En cualquier caso, el titular de Sanidad ha aclarado que la entrada de Extremadura en la fase 1 este lunes "no es un premio ni un regalo", sino que "es fruto del trabajo de mucha gente para que pudiésemos llegar a esta situación".



Por tanto y en "agradecimiento" a ese trabajo, ahora es necesario tener "sentido común, evitar aglomeraciones, evitar las medidas de higiene y utilizar bien los medios de transporte".



Respecto a los datos de incidencia del coronavirus en Extremadura, el titular de Sanidad ha resaltado que en estos momentos está "bastante controlado", ya que el crecimiento de contagios está en un 0,2 por ciento en los últimos días, y se ha registrado una disminución de los pacientes hospitalizados en planta y en UCI, ha destacado.



A estos datos ha añadido que en las residencias de mayores, que "han estado más afectadas" por el coronavirus, ya se han dado más de medio millar de altas, unos centros en los que es necesario seguir trabajando, aunque ha señalado que ya está "bastante controlado".



Vergeles ha resaltado que "sin saber por qué" los contagios de coronavirus que se están produciendo ahora "en líneas generales" no están teniendo gravedad suficiente como para ser ingresados, por lo que ahora mismo el 87 por ciento de los afectados está en aislamiento domiciliario.



REALIZACIÓN DE PRUEBAS



Respecto a la realización de pruebas de detección del coronavirus, Vergeles ha calculado que en estos momentos se pueden registrar aproximadamente unos 80 casos sospechosos al día, a los que existe "capacidad de realizar PCR en las primeras 24 horas sin ningún tipo de problema".



Y es que, en estos momentos, Extremadura tiene "una capacidad para realizar alrededor de 1.000 PCR al día", y podría alcanzar los 1.300, por lo que "estamos en una buena disposición", por lo que ha abogado por que a todos los sospechosos se les realice la prueba PCR en esas primeras 24 horas y se le realice la encuesta epidemiológica para estudiar los contactos que ha tenido la persona.



El objetivos es "controlar cualquier brote que se pudiese producir de forma precoz", ha resaltado el consejero de Sanidad, quien ha explicado que en la situación actual, una persona que tenga síntomas puede llamar al 112 o al centro de salud.