Extremadura podría pedir próxima semana que lugares sin casos tengan "adelanto" de Fase 2

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha adelantado que es "probable" que a lo largo de la semana que viene la comunidad solicite que los pueblos y ciudades donde no ha habido ningún caso de coronavirus puedan también beneficiarse de "un adelanto" de la fase siguiente en la desescalada (que sería la Fase 2).



En todo caso, ha incidido en que él otorga una "extraordinaria importancia" a mantener los niveles de movilidad que "en estos momentos hay" porque el Covid-19 "ni mucho menos está vencido", y porque además cree que "la vuelta a la normalidad debe seguir haciéndose poquito a poco, de manera gradual y escalonada".



De este modo lo ha indicado tras recordar que este pasado miércoles la Junta de Extremadura presentó ante el Ministerio de Sanidad la solicitud del paso de la comunidad a la Fase 1 de la desescalada, después de "hablarlo" con patronal y sindicatos, así como con el conjunto de fuerzas políticas en la Asamblea".



Así, durante su participación este jueves en un encuentro digital de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) sobre efectos y medidas económicas ante el Covid-19 en Extremadura, y recogido por Europa Press, Vara incidido en que Extremadura va a tratar de ir avanzando en el desescalada "de forma prudente", aunque con el deseo "desde el principio" de que las dos provincias (Badajoz y Cáceres) lo hagan "juntas", toda vez que "lo contrario hubiera sido muy complicado de manejar" y además "los datos animan a hacerlo".



"Tenemos que hacerlo (avanzar en la desescalada en Extremadura) de manera prudente pero apelando mucho a la responsabilidad individual", ha espetado el presidente extremeño, quien ha añadido que espera y desea que "si todo va bien", cuando llegue la Fase 3 de la desescalada entre el 9 y el 24 de junio, "se pueda completar la desescalada con normalidad, se pueda abrir ya la frontera con Portugal" y se pueda afrontar el verano "con mayor nivel de normalidad".



En todo caso, ha reconocido que "siempre" se mantendrá la "incógnita" de si la sociedad va a salir igual o no de la crisis del Covid-19, y si se mantendrán los mismos hábitos o no de convivencia.



"Nadie está en condiciones en este momento excepto los sociólogos en poder afirmar si realmente va a ser de una manera o otra, pero para mí tiene una enorme importancia de cara al segundo semestre que retomemos nuestra manera de vivir o introduzcamos elementos de cambio, en cuyo caso introduce también interrogantes en la manera que se va a producir nuestra organización social", ha añadido.



En este punto, Vara ha dicho que le otorga una "extraordinaria importancia" a partir del próximo lunes, en la Fase 1 de la desescalada, "a la responsabilidad individual" porque "hasta ahora con una directriz de confinamiento total de la población el control era razonablemente posible" pero "a partir del lunes empiezan a cruzarse circunstancias que van a hacer difícil el control colectivo".



"Va a haber mucha gente que vive en un sitio pero trabaja en otra", ha citado como ejemplo Vara, quien ha insistido en apelar a la responsabilidad individual porque "lo contrario va a ser muy difícil de controlar", ya que "no habría Guardia Civil ni Policía suficiente como para poner uno detrás de cada ciudadano".



REBROTE



Por otra parte, y ante un posible rebrote del Covid-19, Fernández Vara ha dicho que espera que haya vacuna "en un tiempo razonable", y en todo caso ha considerado que de cara al futuro "la capacidad de reacción desde luego será diferente" porque "la sociedad en su conjunto sí se ha vacunado".



Así, ha indicado que en las instituciones y en la sociedad se ha "perdido gran parte de las dosis de ingenuidad" que existía antes del coronavirus, y esto llevará a que, entre otras cuestiones, "ante la más mínima la sociedad reaccione" y a que, además, "lo primero que habrá seguro habrá un importante acopio de material".



"La sociedad en su conjunto va a estar mucho más sensible y los gobiernos yo creo con mucha más capacidad de decisión, porque nos puede volver a ocurrir (un brote de Covid-19)", ha aseverado.



Al mismo tiempo, ha defendido que "lo más importante de todo a partir de ahora" y que a su juicio "va a ser absolutamente clave" es que "en paralelo a la desescalada seamos capaces de tener un sistema que tenga la capacidad de testar de manera inmediata", ha dicho, de tal forma que "si la desescalada no va acompañada de esto es un disparate".



"Sólo se puede entender que la gente vuelva a la normalidad si en paralelo nos vamos dotando de un procedimiento que se residencia en la Atención Primaria de Salud", ha declarado.

OBLIGACIÓN DE LA CLASE POLÍTICA DE "REMAR EN LA MISMA DIRECCIÓN"

Por otra parte, ha defendido también que existe la "obligación" de "todos" en la clase política de "remar en la misma dirección", porque "los españoles están diciendo ponéos de acuerdo", y ha reiterado que "esto se va a llevar por delante a toda la clase política" porque "se está produciendo una abismo entre lo que se habla y discute en las casas y lo que se habla y discute en el Parlamento", ha subrayado.



"Y el día que en los parlamentos se deja de hablar de lo que habla en las casas tenemos un problema. Y yo creo que eso es algo que tenemos que trasladárselo de manera clara y nítida a nuestros políticos, sean del partido que sean: que se quiten la puñetera camiseta de sus partidos y se pongan una solo durante un tiempo, que es la camiseta del pueblo español".



CREEX



Por su parte, durante el encuentro digital, el secretario general de la Creex, Francisco Javier Peinado, ha considerado "importantísimo" que las administraciones públicas "no rompan la cadena de pago" y paguen "en tiempo y forma" lo que adeuden, así como también que "fluya el crédito", tras lo cual ha reconocido que los créditos ICO han supuesto "un colchoncito" para las empresas pero "por desgracia" es una medida que "se ha quedado corta".



Así, ha apuntado que una vez que la salud de las personas "está medianamente garantizada", a su juicio "ahora hay que poner el foco en la salud de las empresas"; y ha pedido medidas como una "flexibilización" de los ERTE en el tiempo en la forma de incorporar a los trabajadores, de tal forma que "lo decidan las empresas en sus decisiones normales para la sostenibilidad de las mismas".



"Vital que la liquidez funcione y fluya a las empresas; que se eliminen cargas; que se flexibilice aunque sea coyunturalmente el mercado de trabajo", ha espetado Peinado, quien ha criticado que a las empresas que tienen "ingresos cero" por el coronavirus no se les haya más que "aplazado" el pago de impuestos.



A su vez, el director territorial de Extremadura, Andalucía y Canarias de Ibercaja, Fernando Planelles, en el encuentro digital ha defendido también que las entidades financieras van a ser "parte importante" de la "solución" ante la crisis para poder "inyectar liquidez" en el tejido productivo.



También ha demandado flexibilidad fiscal porque "el objetivo tiene que ser que no caiga ninguna empresa" ya que "empresa es sinónimo de empleo", y ha defendido en este sentido la importancia de facilitar liquidez al tejido productivo.