Ábalos: Gobierno "escuchará" alternativas a la provincia de CC.AA. para la desescalada

Ep.

El ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, asegura que el Gobierno "escuchará" las alternativas diferentes a la provincia que las comunidades autónomas planteen como unidad territorial de referencia "más conveniente" para determinar las fases de la desescalada del confinamiento.

Ábalos apuntó no obstante que estas alternativas deberán estar "justificadas" y que, si bien el Ejecutivo "no dirá no" a estas opciones, exigirá que "se controlen las capacidades y los niveles sanitarios y la movilidad".

El titular de Transportes indicó que cada territorio "tiene una percepción distinta" y que unas comunidades están de acuerdo en considerar la provincia como referente en las fases de desescadala y otras no.

"Cada una lo ve de una forma, pero es preciso tener unos criterios y unos parámetros", apuntó en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

El ministro reconoce que una provincia no es un territorio homogéneo, que no es igual la capital y la zona metropolitana que otras comarcas, por ello acepta que las comunidades "señalen los territorios de referencia que quieran plantear".

"Se pueden plantear alternativas y se pueden aceptar si cumplen los parámetros establecidos en el plan de desescalada", aseguró.

No obstante, recordó que, en algunos supuestos, "si se restringe mucho el territorio de referencia para las fases de la desescalada, lo que en realidad puede ocurrir es que se limite más la movilidad y aumente el confinamiento y por lo tanto la actividad económica".

En este punto, recordó que lo que el plan de desescalada pretende es "mantener el confinamiento pero ampliando el radio del mismo".