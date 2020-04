CCOO exigirá que vuelta al trabajo se haga con cumplimiento de todas medidas de protección

CCOO de Extremadura ha advertido de que la progresiva vuelta a la normalidad y a los centros de trabajo exigirá que se cumplan todas las medidas de protección y seguridad para evitar contagios de coronavirus.



Al mismo tiempo, CCOO responsabiliza a las empresas de la necesidad de contar con las medidas "imprescindibles" de seguridad y prevención y afirma que, en caso de que no cuenten con estas medidas y no puedan garantizar la salud de su plantilla, "no deben retomar la actividad".



De este modo, el sindicato apunta que impulsará la adopción de estas medidas en las empresas y denunciará los incumplimientos cuando se produzcan pero, insta a la Inspección de Trabajo a actuar "con decisión" para controlar que "no hay relajación ninguna ni ahorro de costes a la hora de proteger a las personas trabajadoras".



En ese sentido, y con motivo de la celebración este martes del Día Internacional de la Salud en el Trabajo, CCOO reclama al Gobierno que le dé potestad a la Inspección de Trabajo para que pueda paralizar cualquier obra o actividad donde observe un riesgo de contagio.



COMPROMISO



Al mismo tiempo, CCOO realiza en este Día Internacional de la Salud en el Trabajo un reconocimiento expreso al "compromiso" y la "responsabilidad" con la que actúan los distintos profesionales que se han enfrentado a los riesgos de la pandemia, algo que han hecho "con escasez de recursos y de medios de protección a causa de los recortes y de las políticas de ajustes de las que venimos y del descrédito al que se ha venido sometiendo a los sistemas públicos".



En este sentido, entiende que la pandemia ha puesto de manifiesto que el sistema preventivo español en las empresas era "frágil" y "no protegía convenientemente a los trabajadores y las trabajadoras".

Según el sindicato, "durante los últimos años, los servicios de prevención se han ido configurando como un negocio y no como un derecho, y se ha ido externalizado su gestión por cuestiones puramente económicas".



Así, añade que esto ha ido configurando un panorama en el que los servicios de prevención, que tendrían que ser "actores indispensables" para la organización e integración de las actividades preventivas en las empresas, "en muchos casos han mostrado tremendas limitaciones a la hora de hacer frente al reto de evaluar y establecer medidas preventivas para limitar las exposiciones al virus, convirtiendo en papel mojado las instrucciones de las autoridades sanitarias".



CIFRAS DE SINIESTRALIDAD LABORAL



Más allá de la pandemia del coronavirus, CCOO de Extremadura también cree que en el Día Internacional de la Salud en el Trabajo, hay que poner el foco en la "elevada" siniestralidad laboral que se sufre, así como en la "falta de reconocimiento" de las enfermedades profesionales.



De este modo, recuerda a las once personas muertas en el trabajo en Extremadura el año pasado y a las siete fallecidas en lo que va de este año, apunta; al tiempo que añade que en los tres primeros meses de 2020 se ha producido un accidente mortal más que en el mismo periodo del año anterior.



CCOO de Extremadura traslada, en este punto, el pésame a la familia y amistades del trabajador de Esparragalejo que ha muerto como consecuencia de un accidente en las obras de AVE.



Con ello, incide en que la siniestralidad laboral en la región sigue en niveles "inasumibles", toda vez que "cada día se producen 61 accidentes laborales en Extremadura"; y considera que las empresas y la Administración tienen que poner "muchísimo más de su parte" para "acabar con este grave problema".



Por otra parte, advierte también de que se mantiene un "subregistro de enfermedades profesionales", ya que en este primer trimestre "sólo se han reconocido como tales 32 casos", y "muchas de estas patologías son camufladas por las mutuas como enfermedades comunes", lo cual --añade-- va "en detrimento" de las arcas públicas y de los derechos que asisten a la persona trabajadora.