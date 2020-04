El estudio de seroprevalencia se retrasa y no arrancará el lunes

Ep

El estudio de seroprevalencia que ha elaborado el Ministerio Sanidad, junto al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y con la colaboración de las comunidades autónomas, se ha vuelto a retrasar y ya no arrancará el lunes como en principio estaba previsto.



Así lo ha comentado el ministro de Sanidad en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, quien sólo se ha limitado a decir que empezará la semana que viene, pero "no el lunes", y que se realizará junto a las comunidades autónomas.



Según ha podido saber Europa Press, el retraso en el arranque del trabajo se debe a que, al parecer, a las comunidades autónomas no les da tiempo para poder empezar a realizarlo, por lo que sigue sin conocerse cuándo se empezará a testar a la población para saber la prevalencia de la infección por el nuevo coronavirus y estimar el número de personas que ya están inmunizadas.



Según han asegurado en diversas ocasiones diferentes miembros del Gobierno y del Ministerio de Sanidad, los resultados que se fueran a obtener ayudarían a comenzar a plantear las medidas para la fase de desescalada. Sin embargo, y después de conocerse de que desde este domingo los niños de hasta 14 años van a poder salir a la calle, el Gobierno ha comentado que el estudio es una medida más para la toma de decisiones en este aspecto.



De hecho, este martes la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró que, cuando todo el cuadro de marcadores que está elaborando el Ejecutivo se cumpla se podrán "dar pasos con mayor rigor y de forma expresa por colectivos o territorios".