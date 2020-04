Monago asegura que el PP "apuesta por la libertad y la pronta recuperación del país"

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha valorado este martes que el PP, a través de su presidente nacional, Pablo Casado, "ha arrimado el hombro una vez más" y ha hecho propuestas apostando por "la libertad y por la pronta recuperación de nuestro país".



Así pues, en un vídeo publicado en las redes sociales del PP extremeño, Monago ha afirmado que mientras "hay quienes van repitiendo a modo de soniquete que esta pandemia se va a llevar por delante a toda la clase política actual", desde el PP lo que se pretende es que "no se lleve por delante a nadie más, que no se contamine a nadie más y que no se abandone a ningún mayor más".



En este sentido, el presidente del PP ha afirmado que "los ciudadanos piden soluciones con urgencia" ya que el virus "se ha cobrado demasiadas vidas" y "hasta que no encontremos la vacuna, no podemos bajar la guardia ni un minuto", tal y como informa el PP en una nota de prensa.



De este modo, Monago ha asegurado que hemos visto como nuestros sanitarios "luchaban sin medios, a pecho descubierto" y "quienes cuidaban de nuestros mayores, no sabían si tenían el virus y si podían transmitírselo".



A su vez, ha recordado que el PP ha solicitado, de manera urgente, la compra de materiales de protección para nuestros sanitarios, los trabajadores esenciales y los ciudadanos. Del mismo modo, ha pedido la realización de test masivos urgentes para todo el país.



También ha solicitado la declaración de luto oficial "por respeto a los fallecidos y sus familiares" así como "que se paguen, sin dilación, las prestaciones por ERTE" o que se solucione la liquidez para empresas y autónomos, para que "puedan sacar adelante a sus familias y a nuestro país".



En esta línea, Monago ha recordado que el PP ha pedido "medidas urgentes" para los sectores más afectados, la supresión del impuesto de sucesiones para los familiares de los fallecidos por Coronavirus o la rehabilitación del portal de Transparencia que el Gobierno de España ha cerrado.



Finalmente, ha señalado que el PP solicitó las actas del Comité de Expertos y la neutralidad de TVE así como "no limitar la libertad de expresión en las redes sociales", todo ello como "muestra de que el Partido Popular apuesta por la libertad y por la pronta recuperación del país de esta grave crisis que nos asola", ha concluido.