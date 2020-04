Vara: El Ingreso Mínimo Vital anunciado por Gobierno es una "señal de progreso" del país

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha valorado que el Ingreso Mínimo Vital que ha anunciado el Gobierno central supone una "señal de progreso" de un país que "pueda decir que no hay ningún compatriota que no tenga unos mínimos para que su familia no pase hambre".

Un país en el que "no hay nadie que no tenga lo mínimo para que sus hijos puedan tener una educación digna y decente y unos libros con los que poder estudiar", ha destacado el presidente extremeño.

"A mí me tranquiliza vivir en un país en el que haya gente que tenga un mínimo asegurado", ha señalado Fernández Vara, quien ha añadido que él "pagaría muy a gusto los impuestos, si sé que en mi país no hay nadie que pasa hambre, y que no hay nadie que no tenga cubiertos unos mínimos vitales absolutamente necesarios", ha destacado.

De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara en una entrevista este viernes en Radio Almendralejo, recogida por Europa Press, en la que ha dado "por hecho" que este Ingreso Mínimo Vital se pondrá en marcha "a lo largo del próximo mes" de mayo.

Fernández Vara ha valorado de esta forma el "compromiso" adquirido este pasado jueves por el Gobierno central de poner en marcha en el mes de mayo el Ingreso Mínimo Vital (IMV) de carácter permanente, en el que están trabajando el Ministerio de Inclusión de José Luis Escrivá y la Vicepresidencia de Derechos Sociales de Pablo Iglesias, y del que se beneficiarán más de un millón de hogares.