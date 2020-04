Intensifican controles de acceso a las poblaciones extremeñas y a los entornos rurales

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad siguen vigilando y controlando los accesos a las entradas y salidas de las poblaciones y grandes ciudades de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como los entornos rurales para evitar las reuniones familiares y de ocio en casas de campo y segundas residencias.

En concreto, el Centro de Coordinación Operativo Policial de Extremadura, dirigido por la delegada del Gobierno en la región, Yolanda García Seco, se ha reunido este viernes, 17 de abril, para abordar con las instituciones y colectivos participantes la situación del coronavirus y las medidas aplicadas para su contención en la región.

A su vez, este viernes "y una vez más" se ha hecho hincapié "en la importancia de no bajar la guardia dado que el confinamiento continúa y es muy importante el cumplimiento de las medidas al respecto para evitar que los contagios aumenten", según ha señalado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa.

En este sentido, ha recordado que no está permitido el traslado a las segundas residencias y, además, se ha avisado sobre la importancia de no realizar reuniones de vecinos, ni fiestas o congregaciones de ningún tipo en las zonas comunes de los edificios, dado que es una acción no permitida "y empiezan a ser cada vez más frecuentes las quejas y avisos al respecto a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

En esta misma línea, ha destacado que no está permitido ni contemplado en las medidas del Real Decreto de estado de alarma que los vecinos interactúen de forma grupal o se reúnan en la vía pública, "como se ha podido detectar en las calles de algunas poblaciones", ha concluido.