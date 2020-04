Vergeles: En Extremadura no se deniega la asistencia por la edad de los pacientes

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha subrayado que en la comunidad no se deniega la asistencia a pacientes de coronavirus por su edad.

Sobre sendas denuncias presentadas por parte de una asociación de abogados cristianos y un particular relativas a supuesta denegación de asistencia a pacientes de coronavirus en Extremadura con avanzada edad, Vergeles ha negado tal cuestión con el argumento de que los protocolos que se aplican en la comunidad "conjugan criterios de edad, conjugan criterios clínicos, conjugan criterios de otro tipo, pero siempre en la actuación posterior a la valoración".

"No creo que se haya producido en el sistema sanitario público de Extremadura una denegación de asistencia por la edad de los pacientes. No lo dicen así nuestros protocolos. Nuestros protocolos conjugan criterios de edad, conjugan criterios clínicos, conjugan criterios de otro tipo, pero siempre en la actuación posterior a la valoración", ha dicho.

"Por tanto, al menos la valoración se ha debido hacer, al menos la información se ha debido dar, y al menos todo lo que tiene que ver con la atención a los pacientes en ningún caso está basada en el criterio de edad exclusivamente", ha apuntado.

"Está basado en criterios de edad, en criterios clínicos, epidemiológicos, en criterios de respuesta a determinadas actitudes terapéuticas que puede tomar nuestro sistema sanitario", ha añadido Vergeles, quien ha subrayado que él "de momento" confía "plenamente" en los profesionales del sistema sanitario público de Extremadura.

PROTOCOLO "MUY COMPLEJO"

Incidiendo en este planteamiento, y en esta caso en respuesta a una denuncia de una familia de Garrovillas de Alconétar ante la Fiscalía relativa a la atención a pacientes de coronavirus en Extremadura en función de su edad, el consejero ha indicado que el protocolo es "muy complejo" y que "no depende exclusivamente de la edad".

"No porque se tenga una determinada edad ya no se puede intubar a una persona. Depende de la conjunción de enfermedades que tenga el paciente, depende del estado clínico del paciente, depende de cómo vaya a responder en este caso a la intubación el paciente, depende de muchísimas cosas, donde todas las alternativas terapéuticas están encima de la mesa, pero siempre que no se produzca ningún ensañamiento terapéutico con la persona", ha dicho.

Así, ha incidido en que "siempre hemos buscado el equilibrio dentro de la ética y dentro de la ideología de los profesionales entre hacer una actuación terapéutica adecuada y el ensañamiento terapéutico con algunas personas".

En todo caso, ha reconocido que la familia de Garrovillas de Alconétar está "en su derecho" de presentar cuantas reclamaciones y denuncias considere oportunas, y ha añadido que como ya está formulada una denuncia a la Fiscalía la Junta se ha inhibido de la investigación del caso denunciado y se mantendrá "a tenor de lo que diga la justicia".

"Sobre si tenemos un protocolo basado exclusivamente en criterio de edad la respuesta es no. No por la edad, no sólo por la edad. La edad es un criterio pero evidentemente hay otros muchos criterios", ha dicho.

En cualquier caso, ha incidido en que la Junta "en ningún caso" va a renunciar "a la acción y a la actuación paliativa en todos aquellos casos en los que no teniendo respuesta terapéutica sí se beneficien de la atención paliativa".

RESPUESTA A MONAGO

Por otra parte, sobre afirmaciones del presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, relativas a supuesta inexactitud de los datos de pacientes de coronavirus en la región por no estar haciéndose --según el 'popular'-- test a personas con síntomas, así como sobre que se estaría obligando --ha dicho Monago-- a médicos a variar certificados de defunción, el consejero ha señalado que ante una pandemia de una "importante magnitud" como la actual él considera que "no merece la pena ni contestar" al 'popular'.

En todo caso, y para que "la sociedad se quede tranquila", ha incidido en que sería "de locos" pensar que "un profesional del sistema sanitario público de Extremadura con la responsabilidad civil y penal que eso tiene a instancias de una autoridad sanitaria va a modificar un certificado de defunción".

Ha considerado que en consecuencia Monago ha sufrido "un ridículo absolutamente de dimensiones incalculable" con sus declaraciones; y Vergeles ha incidido en que no va a "perder ni un minuto" en contestar a planteamientos como el del 'popular', porque "lo que espera la sociedad extremeña" es que los responsables públicos "desde la política y en coordinación y en unión de las fuerzas políticas seamos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos desde la política".

MEDIDAS CAUTELARÍSIMAS

Por otra parte, Vergeles ha anunciado que la Junta de Extremadura ha recurrido un auto del Juzgado de lo Social de Plasencia en el que --a petición de un sindicato-- dicho órgano judicial pide al SES medidas cautelarísimas para dotar de material de protección (batas, gafas, mascarillas) a los profesionales del Área de Salud de Plasencia.

El recurso de reposición lo ha planteado por "obligación" la Junta porque entiende que "los profesionales disponen de los equipos de protección individual necesarios para poder abordar esta pandemia" del coronavirus.

De este modo, en el caso del Área de Salud de Plasencia, ha explicado que la Junta ha solicitado "una aclaración de sentencia" a la juez que ha dictado el auto en cuestión, así como que este pasado jueves la Administración regional ha interpuesto un recurso de reposición sobre dicho fallo.

Dicho recurso, según ha añadido Vergeles, ha sido planteado porque la Junta entiende que "hay una discrepancia en el dictado de las distintas sentencias que se han ido produciendo en la comunidad autónoma" y porque "en este momento" hay "más sentencias negativas a aceptar esas medidas cautelarísimas que positivas" y por lo tanto se necesita "esa aclaración por parte del juzgado".

En esta línea, ha explicado que la sentencia de medidas cautelarísimas en cuestión se circunscribe al Área de Salud de Plasencia, y ha añadido que hay además otras dos solicitudes de medidas cautelarísimas por parte el mismo sindicato que han sido "desestimadas", y que corresponden al juzgado de lo contencioso de Badajoz y al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

CONTABILIZACIÓN DE FALLECIDOS

Por otra parte, preguntado sobre una hipotética diferencia en los parámetros entre las CCAA a la hora de registrar y contabilizar fallecidos por el coronavirus, ha subrayado que Extremadura "rigurosamente" todos los días entre las 20 y las 21 horas, que "es como está establecido el circuito de envío de datos al Ministerio de Sanidad para que los pueda procesar y los pueda analizar", envía "todos los casos sin ocultar absolutamente nada, sin tapar absolutamente nada y haciendo caso estricto a los criterios de notificación que ha establecido el Sistema Nacional de Salud".

En este sentido, ha añadido también que incluso Extremadura ha sido felicitada por el Ministerio de Sanidad porque le ofrece "más datos" de los que debería dar, como por ejemplo los relativos al número de casos como consecuencia o en función del inicio de los síntomas en la comunidad, que "es un dato que no es obligatorio darlo".

Por otra parte, preguntado sobre una reclamación de trabajadores del centro Feafes en Cáceres sobre supuestos impagos de varios meses en sus nóminas, Vergeles ha indicado que desconoce la situación de dichos empleados porque "es algo que tiene que aclarar" la citada entidad, y ha añadido en todo caso que la Junta de Extremadura está "al corriente de pago hasta el mes de febrero".

Así, ha apuntado también que "cuando se produzca la justificación de la justificación de la prestación de servicio del mes de marzo se procederá al pago del mes de marzo".