UGT critica situación técnicos Ambulancias Tenorio en cinco nuevos soportes vital básico

UGT Extremadura ha criticado la situación que están viviendo, desde el pasado 12 de diciembre de 2019, los Técnicos en Emergencias Sanitarias de los cinco nuevos Soportes Vital Básico (SVB) incorporados por Ambulancias Tenorio.

A través de una nota de prensa, el sindicato ha informado que el pasado mes de enero denunció ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Dirección General de Trabajo y el Servicio Extremeño de Salud (SES) la situación de estos trabajadores.

"Están realizando una media de 360 horas mensuales en las que además de no ser retribuidas según ley, no les garantizan el descanso entre jornada y jornada, impidiéndoles de esta manera no poder disfrutar de una conciliación de la vida personal, laboral y familiar", ha indicado la organización sindical.

En esta línea, el sindicato ha apuntado que estos soportes vitales básicos beneficiaron a Ambulancias Tenorio en la licitación y adquisición del transporte sanitario (2017/2021) en la región y, desde el 1 de noviembre de 2017, todos estos soportes deberían de haber estado a disposición del SES, así como, de toda la ciudadanía.

"Este servicio de emergencias, se está atendiendo, en la actualidad, con Ambulancias Clase B en mal estado y, con un déficit importante de material que, hacen poco seguras las intervenciones y los traslados de accidentados", ha asegurado UGT.

A todo lo anterior, el sindicato ha añadido el "estado precario" en el que se encuentran muchas de las bases donde estos técnicos prestan el servicio las 24 horas del día los 365 días del año, unas instalaciones que también han sido denunciadas ante la inspección de Trabajo y el SES.

En la actualidad, el estado de alarma por una crisis sanitaria "complica aún más" la situación de dichos trabajadores, por ello ha exigido a la empresa que aumente el número de técnicos en estos SVB, así como que los ubiquen en unas "instalaciones dignas" para prestar el servicio.

De igual modo, ha exigido a Ambulancias Tenorio que actué ante esta emergencia sanitaria de "manera contundente", dotando de EPIs a todo el personal, especialmente a aquellos a los que se les ha encomendado el traslado de "posibles o positivos COVID-19", aumenten la plantilla, les faciliten unas "instalaciones dignas" que le permitan hacer guardias presenciales y evitar así el contagio en sus domicilios personales, así como, una desinfección "más rigurosa" de los vehículos.

Finalmente, FeSP-UGT Extremadura ha mostrado su reconocimiento al conjunto de profesionales que compone el transporte sanitario en Extremadura, que están "expuestos diariamente a un posible contagio y con medidas preventivas irregulares siguen prestando sus servicios a la ciudadanía", concluye.