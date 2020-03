Extremadura revisa de forma preventiva sus residencias de mayores

Ep/Rd



El Servicio Extremeño de Salud (SES) y el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) están realizando estas revisiones..



Así, la comunidad cumple con lo que establece la orden ministerial dictada el pasado fin de semana al respecto pero, la situación hasta el momento de las residencias de mayores extremeñas "no es acuciante".

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha explicado que, "no hay residencias que en este momento tengan una situación acuciante en la que debamos intervenir, pero sí vamos a estar encima de las residencias para ver que cualquier necesidad que tengan puedan ser atendidas".



Vergeles ha recordado que este pasado fin de semana la Junta ha incorporado también a la red pública todas las residencias de mayores de la comunidad, que hacen un total de 324 (con 14.936 camas), y de las que 23 pertenecen a la Administración regional, ocho también a ésta pero son gestionadas por ayuntamientos, y el resto se corresponden con empresas privadas o entidades locales.



Según el Vicepresidente, "en cualquier caso, estamos haciendo una revisión de todas ellas y en este momento no hay problema importante", pero, como "excepción", ha citado que la residencia que se encuentra en Santiago de Alcántara ha sido desalojada, "porque no contaba con permiso de funcionamiento desde hace tiempo en la revisión" que ha realizado la Junta.



Asimismo, ha explicado que la Junta ha trasladado a pacientes mayores que sin requerir un ingreso hospitalario necesitaban aislamiento desde la residencia de Garrovillas de Alconétar a la hospedería de esta localidad.



A su vez, sobre la situación en la residencia de mayores de Arroyo de la Luz, ha apuntado que dicho centro cuenta con "buenos dispositivos para el aislamiento", añadiendo que las personas que están dando positivo por coronavirus y con criterio de ingreso en hospital están siendo trasladadas al Hospital Quirón Salud de Cáceres.