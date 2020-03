SES suspende las consultas programadas de Atención Primaria y Hospitalaria no esenciales

Ep/Rd

Por tanto, a partir del próximo lunes, 16 de marzo, los ciudadanos "que estén pendientes de una consulta, sobre todo de revisión, que no son de procesos cuyo aplazamiento no constituye ningún riesgo para la salud", recibirán una carta aplazándole esas consultas programadas.



El objetivo es "poner a disposición de la crisis del coronavirus, y de la atención de los pacientes infectados, todo el sistema sanitario", según ha explicado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles.



En su intervención, el consejero de Sanidad ha señalado que en las últimas 24 horas se ha registrado un "incremento significativo" en las unidades de tramitación de tarjetas sanitarias, de tarjetas de desplazados, fundamentalmente de la Comunidad de Madrid, por lo que se está elaborando "una especie de censo", para conocer "qué es lo que está ocurriendo con el movimiento de la población".



Tras declararse el estado de alarma en el país, ha reconocido que todavía no se conoce si eso limitará la movilidad entre personas de las comunidades autónomas, añadiendo que "cuando tengamos todos los datos, procederemos a ver si esta actividad censal es necesaria realizarla o no".



LIBERADOS Y SANIDAD PRIVADA



Además, Vergeles ha mostrado su "agradecimiento profundo" a organizaciones sindicales de UGT y USAE, ya que "han puesto a disposición de la Consejería de Sanidad, y por tanto, al servicio de la salud de los extremeños, a todos sus liberados sindicales".



Una medida que el consejero de Sanidad ha agradecido "profundamente", y ha destacado que "si fuese necesario utilizarlo, tendríamos un apoyo muy importante para nuestro sistema sanitario".



También ha querido agradecer a los centros privados Quirón Salud y Ribera Salud que hayan ofrecido sus instalaciones para poderlas utilizar si hiciese falta, tal y como está ocurriendo en Madrid, confiando en que "no se dé la necesidad de utilizarlo, pero siempre es de agradecer tener ese respaldo".