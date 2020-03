Fedexcaza presenta a Junta proyecto para seguir y recuperar poblaciones de conejo de monte

La Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) ha presentado a la Junta de Extremadura un proyecto para el seguimiento y recuperación de las poblaciones de conejo de monte.



En concreto, este documento se centra en los objetivos de desarrollar las acciones necesarias para sentar las bases para la recuperación y asentamiento de las poblaciones de conejo de monte en Extremadura; e implementar un procedimiento de monitorización de las poblaciones ya existentes a través de la colaboración con el sector cinegético y la APP CensData.



Además, la memoria técnica del proyecto recuerda que la UICN (Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza) ha catalogado al conejo de monte como especie "en peligro", siendo la especie presa "más importante" para la recuperación de numerosas especies protegidas, algunas de ellas en peligro de extinción.



También es la especie más importante para el sector cinegético y la base para la recuperación de la caza menor en general, tal y como informa Fedexcaza en una nota de prensa, en la que recuerda que lleva "años" demandando medidas "urgentes" ante la "alarmante" situación que atraviesa esta especie en la comunidad, e incide en que en todo caso esa apuesta debe ir en cualquier caso de la mano del sector cinegético.



En esta línea, precisa la entidad que todo el trabajo que se está realizando por parte de Junta y de la propia federación será insuficiente si no se apuesta por el desarrollo de proyectos en campo. Algo "imprescindible", a su juicio, en las comunidades donde se han registrado mayores descensos en las poblaciones de conejo, como es el caso de Extremadura.



MEDIDAS A ADOPTAR



Entre las medidas a adoptar, se plantean el control de predadores, las mejoras de hábitat, la mejora de alimentación, la creación de unidades de cría semiextensivas, la repoblación, la puesta en marcha de cultivos no productivos de cereales y leguminosas sin cosecha, desbroces selectivos, cerramientos, y procedimientos de monitorización y seguimiento de las poblaciones.



Cabe recordar que el plazo de ejecución del proyecto es de tres años y el presupuesto total alcanza los 368.000 euros.



Así pues, la Federación Extremeña de Caza considera "imprescindible" que la Junta dé un paso al frente y aborde de manera "decidida" la recuperación de una especie "esencial" en la región "por su carácter estratégico en el equilibrio de los ecosistemas". Y es que de sus poblaciones dependen otras especies como el lince ibérico y el águila imperial, y hasta la fecha las medidas adoptadas "no han dado resultado", asevera Fedexcaza.



De esta forma, el retroceso del conejo de monte en Extremadura está "muy cerca" de alcanzar un punto de "no retorno", ya que en algunas comarcas se puede considerar "incluso extinguido", por lo que insiste en que es necesario adoptar medidas "urgentes" y hacerlo "lo antes posible", sentencia.