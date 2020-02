La delegada del Gobierno destaca la ejemplaridad de los militares deportistas

Así, lo ha señalado Yolanda García Seco, delegada del Gobierno en Extremadura, durante su intervención en el acto de entrega de las medallas de 58 campeonato nacional militar de campo a través.

García Seco ha destacado el hecho de que la competición se celebrara ayer en el Circo Romano de Mérida para apelar a los valores que impregnan la competición deportiva: “Ayer competisteis en un lugar único, en un circo romano con más de dos mil años de historia. Dos mil años después, hoy laureamos no sólo a los que han ganado, sino a todos los que han competido, porque reconocemos en el deporte los valores que nos hacen sentirnos orgullosos del ser humano: el esfuerzo, la audacia, la paciencia, la constancia y la superación de uno mismo. Es la lucha de cada uno consigo mismo para superar sus propios límites, para alcanzar sus objetivos. Y cuando cada uno nos esforzamos en ser mejores, somos mejores como grupo, como sociedad”.

La delegada ha destacado la doble ejemplaridad de los participantes: “El deporte nos adiestra en la victoria y nos educa en la derrota; y nos enseña que ganar es importante, pero que lo que nos hace mejores es la forma en la que competimos, la lealtad, el juego limpio y la honestidad; valores éstos que en vosotros se dan por partida doble, por vuestra condición de militares y de deportistas. Vosotros sois doblemente admirables, sois doblemente ejemplo de excelencia en una sociedad necesitada de modelos a seguir, por vuestro compromiso con España como militares y por vuestra condición de deportistas. Gracias por servirnos de ejemplo a todos, pero sobre todo a los más jóvenes, que pueden ver en vosotros un modelo a seguir”

Por último, ha destacado el papel de las mujeres militares y deportistas: “si hay alguien que es un ejemplo a seguir y que merece reconocimiento, son las mujeres militares y deportistas. Vosotras habéis dado el paso adelante de formar parte de las fuerzas armadas o de la Guardia Civil en nuestro país. Un derecho que hasta no hace tanto tiempo teníamos cercenado las mujeres, os habéis atrevido a adentraros en un territorio que hay que desbrozar día a día, paso a paso, pero que, no tengo duda, vais a conquistar con honores; todas nosotras vamos a conquistar una sociedad igualitaria, en la que no haya discriminación alguna entre hombres y mujeres, porque es de justicia”.