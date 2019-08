DGT pone en marcha el próximo lunes una nueva campaña de control de velocidad en la región

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha desde el próximo lunes, 12 de agosto una nueva campaña de control de velocidad, especialmente en carreteras convencionales y vías urbanas extremeñas, que se prolongará hasta el próximo 18.



Dicha campaña consistirá en un importante incremento de los controles para lo que se utilizará el máximo número de medios humanos y materiales disponibles, incluidos aproximadamente unos 400 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Extremadura.



Esta nueva campaña de control de velocidad ha sido presentada este viernes en rueda de prensa en Badajoz por el subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza, los responsables de la DGT en la provincia de Cáceres y Badajoz, Cristina Redondo y Primitivo Adame, respectivamente y el jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, Héctor Pulido.



La campaña se realizará tanto en vías convencionales como en autovías, aunque se prestará una mayor atención a las vías convencionales, puesto que según han explicado, los datos de años anteriores indican que el 70 por ciento de los accidentes con víctimas mortales en Extremadura se producen en este tipo de vías.



VELOCIDAD, FACTOR CLAVE EN ACCIDENTES



Y es que, los datos de la DGT señalan que en el 17 por ciento de los accidentes con víctimas mortales en Extremadura, la velocidad ha sido uno de los factores concurrentes, un porcentaje que sólo es inferior a la distracción en la conducción (30%) y por encima de otros factores como el incumplimiento de la prioridad (12,5%) o el cansancio (12%).



En ese sentido, la campaña es "especialmente importante" puesto que va a ser la primera campaña que se realizará en verano de este tipo después de que en diciembre de 2018 entrara en vigor la modificación del código de circulación que unificaba la limitación de la velocidad en todas las carreteras convencionales a 90 kilómetros por hora.



Las fechas de esta campaña, del 12 al 18 de agosto, coincide con la celebración de fiestas en muchos pueblos de la región, y que provoca la realización de muchos trayectos cortos por vías convencionales en las que "en muchas ocasiones se produce una relajación de los conductores", según informa la Delegación del Gobierno.



En lo que va de año 2019, se han producido 21 fallecidos por accidentes de tráfico en las carreteras extremeñas, diez de ellos en la provincia de Badajoz y once en la de Cáceres, lo que supone tres más que en 2018.



En estos casos, la velocidad es un "factor de riesgo muy importante", aunque no está aceptado al mismo nivel de peligrosidad como sí ocurre con otros condicionamientos claves, como la incompatibilidad del alcohol con la conducción o el uso del cinturón de seguridad. Por término medio, se necesita una distancia superior a un campo de fútbol para detener un vehículo que circula a 120 kilómetros por hora.



Así, en zonas urbanas, especialmente en casos de atropello, la velocidad es determinante, ya que a partir de 80 kilómetros por hora es prácticamente imposible que un peatón no fallezca en un atropello, mientras que a una velocidad de 30 kilómetros por hora, el riesgo de muerte se reduce al 10 por ciento.



Con este tipo de campañas, la DGT pretende conseguir una reducción en la velocidad media de circulación de los vehículos; para ello, en el último decenio, el número de vehículos controlados en estas campañas se ha incrementado en un 100 por ciento y el objetivo es seguir aumentando el número de controles.



INCREMENTAR LA CONCIENCIACIÓN



Durante esta campaña especial tendrá entre sus objetivos incrementar la concienciación de los conductores sobre los riesgos del exceso de velocidad, para lo cual, aunque en algunos casos se producirán denuncias sin notificación 'inmediata', en la mayoría de las ocasiones se procederá a la identificación del conductor y a la notificación 'in situ', con el fin de "potenciar el efecto pedagógico de la concatenación infracción-denuncia, especialmente en relación con el permiso por puntos".



Así mismo, tanto los paneles de señalización variable como las pantallas alfanuméricas de los vehículos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en las inmediaciones advertirán a los conductores de la existencia próxima de controles.



Cabe destacar que en la anterior campaña de este tipo realizada en Extremadura, en el mes de agosto de 2018, se controlaron un total de 5.625 vehículos en todas las vías de la región, de los que fueron denunciados un total de 377 (248 en la provincia de Badajoz y 129 en la de Cáceres).