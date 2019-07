García Bernal sitúa como objetivo "muy claro" de su Consejería el reto demográfico

Ep.



La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta, Begoña García Bernal, sitúa como objetivos "muy claros" de su departamento durante esta legislatura los de afrontar el reto demográfico, y el de que Extremadura no cuente con "ni un euro menos" para la Política Agraria Comunitaria (PAC) como "línea roja".



"Hay una línea roja y es que ni un euro menos para la Política Agraria Comunitaria de esta región. Esa va a ser nuestra línea roja y por esa es por la que vamos a seguir trabajando y luchando", ha aseverado en declaraciones a los medios de comunicación tras tomar posesión de su cargo como consejera este martes en Mérida, en lo que ha calificado como "un día muy ilusionante".



Al respecto, ha incidido en que afronta la legislatura con los objetivos "muy claros" de la nueva Política Agraria Comunitaria y el reto demográfico, esa "estrategia contra la despoblación que lidera esta consejería" y por la que se va a trabajar "desde todo el gobierno".



Además, ha indicado que su departamento afronta también "una etapa importantísima para el desarrollo rural, para la agricultura y la ganadería y para los incentivos agroindustriales, sin olvidar el urbanismo y la ordenación del territorio, y las emergencias de esta región y la gestión de extinción de incendios", ha añadido.



En concreto sobre la negociación de la PAC, Begoña García ha recordado que en la pasada legislatura la Junta ya ha venido trabajando "junto" con el Ministerio de Agricultura tanto en la Unión Europea como dentro del ministerio, así como que los reglamentos de la PAC fueron ya votados en la propia Comisión de Agricultura del Parlamento, aunque "evidentemente hasta que no se constituya la nueva Comisión Europea en torno a noviembre no empezaremos".



En todo caso, ha incidido en que para la Junta de Extremadura "hay una línea roja y es que ni un euro menos para la Política Agraria Comunitaria de esta región". "Esa va a ser nuestra línea roja y por esa es por la que vamos a seguir trabajando y luchando", ha concluido la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.