Mérida nocturna en Navidad: mágica, histórica y viva

La Navidad ha llegado en un año en el que todo parece estar patas arriba, pero la ilusión por celebrar con luz, color y la mayor ilusión posible estas fiestas no va a sucumbir a la situación. Reflexionemos un poco porque todo podría ser peor si no actuamos. Es necesario porque la vida continúa, los días siguen pasando en el calendario y lejos de permanecer en un estado de letargo, de latente espera, debemos esforzarnos y, observando las medidas de seguridad sanitarias y de distanciamiento social, salir a la calle, disfrutar lo mejor posible de lo que la vida nos ofrece cada día.

Mérida es otra de las ciudades extremeñas que han realizado un gran esfuerzo para que todo siga un curso más o menos normal. Las tiendas, el pequeño comercio, necesita que realicemos nuestras compras en él. El Ayuntamiento ha engalanado las calles para que así pueda ser, para que nuestros hijos que se han esforzado durante el año de forma ejemplar puedan vivir ese espíritu navideño tan tradicional y puedan albergar la ilusión por recibir algún regalo, algún paseo por una ciudad que parece distinta, que recobra vida e ilusión en estas fechas. La hostelería también necesita que, dentro de los parámetros fijados por las autoridades sanitarias, acudamos a sus establecimientos para poder celebrar que, al menos, estamos vivos y con la ilusión de que todo esto pase pronto. En ese sentido, felicitamos al consistorio emeritense por la tan acertada y necesaria campaña de fomento del comercio y la hostelería local que bajo el lema ELÍGEME está difundiendo estos días.

Hemos realizado un paseo nocturno por nuestra Mérida, por algunos rincones históricos y por otros comerciales para poder ofreceros la posibilidad de ver la ciudad también a través de nuestras fotografías. Y no nos olvidamos tampoco de nuestros mayores, de los que quizás no puedan pisar la calle por miedo, por indicaciones médicas o también de las personas que están enfermas o confinadas y que no podrá disfrutar de todo esto que hablamos. Para ellos, en especial, está dedicado este reportaje con el que queremos aprovechar también desde nuestra redacción para desearos unos felices días y animaros a recibir un año nuevo en el que estamos seguros de que superaremos los aciagos días que hemos vivido y seguimos viviendo en este 2020.

Clic, aquí para ver video de Mérida Navidad 2020

Y, aún a riesgo de ser repetitivos, queremos insistir: Recuerda ... en estos días ... ¡Vive la Navidad en Mérida! y realiza tus compras y consumos en sus negocios locales.