Magda Serradilla Sánchez: En Navidad, "hay que ser restrictivos al reunirnos en familia"

UN POCO MÁS PERSONAL

- Comenzó el año estrenándose como mamá y lo hizo por partida doble, de mellizas, trayéndolas al mundo en el Hospital de Mérida, donde en mayo comenzó a trabajar, después de haberlo hecho en Cáceres, Valladolid y Ávila, donde estuvo de interina durante cinco años y medio... Con el Premio al mejor expediente MIR por el Colegio de Médicos de Cáceres a sus espaldas, por fin le llegó la oportunidad de quedarse en su ciudad, tomando la decisión de dejar su interinidad en la capital abulense. ¿Parece ser que sus pequeñas nacieron con un pan bajo el brazo?

M.S.S.: Sí, desde luego, desde el punto de vista personal éste ha sido mi año, porque como bien dice en enero tuve a mis mellizas. Lo que no esperamos meses después, era una pandemia mundial que conllevó a un confinamiento y no poder disfrutar de ellas con la familia.

- Por tanto, ¿podríamos decir que la pandemia trajo consigo un antes y un después a su vida?

M.S.S.: Desde luego que sí, como ya sabemos todos, el principal órgano diana de la COVID es el pulmón, de manera que la especialidad de Neumología está siendo fundamental en esta pandemia, por lo que la demanda de neumólogos se ha incrementado, motivo por el cual he podido regresar a trabajar a mi tierra.

- ¿Qué valora usted más a raíz del confinamiento que padecimos y a raíz de las medidas restrictivas con las que seguimos viviendo hoy en día?

M.S.S.: La libertad de poder salir a cualquier sitio sin ningún tipo de restricciones y poder saludar a tus conocidos con “normalidad”.

- Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura en la promoción 2000-06, ¿por qué se decantó por esta carrera?

M.S.S.: Mi razón fundamental fue porque me gusta el trato con las personas y el ayudarlas. Me gustaba el estudio de las enfermedades, su fisiopatología, diagnóstico, etc.

- ¿Están cumpliéndose las expectativas que usted esperaba de ella?

M.S.S.: Se están cumpliendo y con creces. Me gusta mucho mi trabajo y eso es fundamental de cara al esfuerzo y desarrollo profesional.

- Su profesión puede considerarse una montaña rusa de emociones, ¿dígame lo más positivo y lo más negativo de ella?

M.S.S.: Lo más positivo es que un enfermo te agradezca el esfuerzo que realizas para intentar curarlo, aunque tenga mal pronóstico. Y, por supuesto, lo más negativo y muy difícil, es informar del fallecimiento del paciente a los familiares

- Y ya en general, ¿qué le queda por hacer, tanto a nivel profesional como personal?

M.S.S.: A nivel profesional tener un puesto de trabajo estable y continuar esforzándome para atender lo mejor posible a mis pacientes. Desde el punto de vista personal, la verdad que no puedo pedir más.

- ¿Sueños por cumplir?

M.S.S.: Bueno, este año ya he cumplido dos grandes sueños: ser mamá y volver a mi tierra a trabajar y continuar aquí por supuesto.