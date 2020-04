Marta Pérez Guillén: Mi mayor reto es mejorar la realidad de mujeres y jóvenes extremeños

Marta Pérez Guillén pasó del periodismo de calle a ser la protagonista de la noticia, primero como Secretaria de Comunicación de Ciudadanos Extremadura y, desde mayo de 2019, como diputada del Grupo Parlamentario Cs en la Asamblea Extremeña.

En la Cámara Extremeña, es portavoz adjunta de su Grupo y, forma parte de las Comisiones de Armonización, Control de la CEXMA, de Cultura, Turismo y Deportes, de Igualdad y Portavocía, de Economía, Ciencia y Agenda Digital y, de Asuntos Europeos y Acción Exterior.

Mujer y política.....política y mujer...¿que representan estos conceptos y como casan para Marta Pérez?

Representan visibilidad y voz, por un lado, y democracia por otro. Y juntos, el camino.

El papel de la mujer en la política es fundamental en la batalla que lidiamos por alcanzar una igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres.

La participación y representación en puestos de toma de decisiones por lo tanto es clave, es el camino que tenemos que recorrer. Y aunque hemos avanzado mucho, hasta hace nada estábamos excluidas, y ya no es tan raro que una mujer encabece una lista electoral, seguimos siendo pocas y parece que hay techos aun que se nos resisten.

El puesto o cargo más alto ejercido por una mujer en la política en España es el de vicepresidenta del Gobierno. Y, hace tan sólo unos días, los afiliados de Ciudadanos elegimos a la primera líder de un partido político en nuestro país.

Estamos en el camino, pero aun nos queda mucho por recorrer. Esperemos que dentro de unos años no sea noticia esto, o que una mujer es la que dirige el país.

La mujer en política hace ya décadas que no es una excepción pero, parece todavía hay visibilizar, en tú caso.....¿crees que la política te ha supuesto algún sacrificio como mujer o no?

Sacrificio ninguno. El servicio público para quien lo vive con pasión no es un sacrificio, es una satisfacción constante.

En mi caso no. Aun no he decidido si quiero o no ser madre, y eso quiero que siga siendo así, que pueda optar a la maternidad, sin que influya en mi carrera profesional.

En estos días, se celebra el Día Internacional de la Mujer, ¿qué supone para ti ser una de las 29 diputadas mujeres de esta X Legislatura recordando que, en la primera, sólo había dos mujeres entre 65 parlamentarios?

Me siento inmensamente afortunada. No solo por ser una de las diputadas que forman parte de la Asamblea de Extremadura, sino por ser parte del cambio y por tener la oportunidad de dar voz a todas esas mujeres que confiaron en nuestro proyecto para mejorar el futuro de esta región, que no es baladí.

Aun así, siento que represento a todas, las que nos han votado como las que no, porque hay un motivo superior que nos une, y es que somos mujeres.

Hace un par de años, dejaste de estar detrás de la noticia para estar delante, siendo la voz y la cara de Ciudadanos Extremadura....¿qué balances hace de esa decisión?

Fue una decisión que me costó asumir, más que aceptar. Porque mi profesión me apasiona y es parte de mí. Sigo en contacto con la comunicación asumiendo la Secretaría de Comunicación, por lo que el cambio no ha sido del todo brusco para mí.

Y el balance sin duda es bueno. Cada propuesta que aprobamos en el pleno de la asamblea, de un ayuntamiento, en las diputaciones y logramos cambiar algo la situación de Extremadura, hace que esa decisión tenga sentido y sea positiva.

Eres portavoz adjunta,.....¿implica un trabajo parlamentario diferente a su fuera únicamente diputada?

Tal y como se estructura nuestro grupo parlamentario implica asumir una mayor responsabilidad, que de por sí es considerable la que asume cada diputado de Ciudadanos Extremadura que está inmerso en varias áreas.

En la práctica, formar parte de la toma de decisiones del grupo, y al mismo tiempo comunicar las cuestiones generales y urgentes.

Para finalizar....¿cuál es el mayor reto que se plantea lograr en su etapa en la Asamblea de Extremadura?

Tengo varios, pero el mayor mejorar la realidad de las mujeres y los jóvenes de Extremadura.

Y, mirando al futuro, como mujer política....¿qué cree queda todavía por romper...por cambiar en pro de una igualdad real?

Es cierto que hemos avanzado mucho desde las instituciones y como sociedad, ya lo decía al comienzo, no deben quitarnos méritos en esto.

Como también es cierto que aún hay mucho por hacer. Tenemos que enfrentarnos con valentía a retos que nos permitan romper techos de cristal y alejar a la mujer de los suelos pegajosos.

El empleo de calidad es lo que nos hace independientes. Hay que reducir la brecha salarial injusta y frenar la discriminación de la mujer en el mercado laboral.

La maternidad sigue siendo un reto, y la gran brecha que penaliza a las mujeres. Por eso, es fundamental seguir implementado medidas de conciliación y que fomenten la corresponsabilidad.

Y, avanzar en la lucha contra la violencia machista, que sigue siendo la expresión de desigualdad más evidente entre mujeres y hombres.

Los partidos aún tenemos importantes y urgentes deberes en este área.