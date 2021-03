APAG Extremadura Asaja decidirá en próximos días si se incorpora a mesa convenio campo

Así, esta mañana se ha realizado convocatoria para la creación de la mesa negociadora del Convenio del Campo que se ha conformado con COAG, APAG Asaja Cáceres y Afruex, mientras que APAG Extremadura Asaja "no está incluida".

Con ello, APAG Extremadura Asaja, que es la mayoritaria en el campo extremeño, tomará la decisión en los próximos días, puesto que "hay que reflexionar bien esta inclusión" dado que, según ha explicado el presidente de la organización, Juan Metidieri.

Junto con ello, añaden que "existen dudas sobre las condiciones de garantía jurídica para formar esa mesa de negociación del convenio del campo, sobre todo después de la sentencia del TSJEx que declaró nulo el convenio".

El dirigente agrario también ha enfatizado en que el fallo de la justicia, "además de anular el convenio del campo, reconoció a APAG Extremadura Asaja como la única organización legitimada para estar representada en la mesa del Convenio del Campo".

No obstante, Metidieri ha insistido en que "lo importante es buscar soluciones al problema que se ha generado y también una garantía jurídica para que no se vuelva a repetir una situación como la vivida", porque "no se dan las condiciones de garantía jurídica para formar esa mesa", insiste.