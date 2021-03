La tractorada extremeña lamenta que Planas no les reciba tras llegar al Ministerio

Ep

La tractorada extremeña que partió el martes, desde Talarrubias, ha llegado este miércoles sobre las 14,00 horas al ministerio de Agricultura, donde han trasladado su "sorpresa" porque, "absolutamente nadie" del Ministerio les haya recibido para escuchar sus peticiones, "después del esfuerzo realizado en el viaje" con los tractores "desde Extremadura".



Tras entrar al ministerio a registrar "una tabla reivindicativa", el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha lamentado ante los medios que no les hayan atendido, "si no el propio ministro", cree que "alguien debería haber estado", porque según añade, "la situación lo merecía".



"A lo mejor lo que estaba era intentado resolver los problemas que tenemos de bajos precios de nuestras producciones, negociando una mejor reforma de la PAC con un mejor presupuesto y que esos aranceles, cuanto antes, pasen a ser historia y tengamos una buena defensa del comercio exterior" ha ironizado ante la ausencia del ministro Planas.



Los nueve tractores y sus ocupantes llegaban a Madrid con el objetivo de exponer al ministro los tres "problemas principales que están instalados en el campo ya desde hace tiempo", reclamando los "precios justos" en sus explotaciones, la reforma de la PAC para no sufrir el recorte del 2% y han destacado también el problema que sufren con el comercio exterior.



El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, por su parte, ha trasladado a los agricultores extremeños todo su "apoyo y solidaridad" y ha reconocido el "esfuerzo de estos agricultores que "han estado muchas horas encima del tractor para venir a Madrid", añadiendo que "son actos que se van a realizar también desde otras regiones de España".



Además ha indicado Barato que desde el Ministerio de Agricultura, se trasladarían al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para entregar allí igualmente en la vicepresidencia del Gobierno, la misma tabla reivindicativa que a Planas.



Algunos diputados del PP y de Vox han querido acompañar a los agricultores a las puertas del Ministerio para mostrarles su apoyo a sus reivindicaciones.



El diputado por Badajoz del Grupo Popular, Víctor Piriz, se ha preguntado "qué tiene el ministro de Agricultura más importante que hacer que recibir a los agricultores".

Y, por su parte, el diputado de Vox por Badajoz, Víctor Sánchez, ha asegurado que la presencia de su grupo deja claro "quienes están realmente con el campo", asegurando que "políticamente cada uno queda retratado en sus actos".