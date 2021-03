La Unión protesta por pérdida 32 millones en ayudas que irán a agricultores de otras CCAA

Ep

Un centenar de agricultores convocados por la organización agraria La Unión se han concentrado este viernes frente a la consejería del ramo, en Mérida, para trasladar a su titular, Begoña García Bernal, que se sienten "abandonados" y "traicionados" por no poner obstáculos a la modificación de los importes de las ayudas durante los dos años de transición hasta la entrada en vigor, en 2023, de la nueva PAC.



Un cambio aprobado en el Real Decreto 41/2021, cuyo borrador tuvo en sus manos la Consejería de Agricultura, Medio Rural, Población y Territorio, sin que, según ha indicado el secretario técnico de La Unión, presentara alegación alguna, a pesar de que supone un recorte en las ayudas que perciben los productores extremeños, de 33,5 millones de euros.



Una reducción que afectará especialmente a los ganaderos y a los cultivadores de tomate, tabaco y arroz, es decir, los más intensivos, que cobran derechos altos por su capacidad de producción, y que ahora verán que esos fondos, según Cortés, irán a parar a agricultores de otras comunidades autónomas de cultivos extensivos.



"Más que abandonados nos sentimos traicionados, porque cuando la consejería recibió en noviembre el borrador del Real Decreto se mostró a favor del mismo, mientras que en otras comunidades, como Andalucía, se van a movilizar las opas, las cooperativas y la Junta, porque le pasa lo mismo que a Extremadura", ha asegurado Cortés.



Además, ha añadido que no se trata de "defender a los ricos frente a los pobres", como asegura que argumenta la Consejería de Agricultura, porque en la práctica, se va a ir el dinero de un cultivador de arroz de Extremadura con seis o siete hectáreas, a otro que tiene 400 o 500 hectáreas en Castilla-La Mancha de maíz extensivo, según Cortés.



Por otro lado, la protesta tenía también como objetivo reclamar el pago "inmediato" de los 332 millones de euros correspondientes al pago de las ayudas de la PAC de 2020 que aún no han percibido los agricultores y ganaderos extremeños, cuando sí lo han hecho los de otras comunidades autónomas, teniendo en cuenta además que no se trata de un dinero de la hacienda autonómica, sino que viene de Bruselas.



Y es que, según los datos que maneja la organización agraria, solo se habría ejecutado hasta la fecha el 69,18 por ciento del total de las ayudas aprobadas para la campaña 2020, y ello a pesar de que la Comisión Europea tiene aprobado un calendario para pagar las ayudas directas de la PAC a los beneficiarios.



En concreto, se contempla un adelanto del 70 por ciento de las ayudas a partir del 16 de octubre de 2020; y el resto, hasta el 95 por ciento, a pagar a partir del 1 de diciembre de 2020.



Sin embargo, una "parte importante" de los beneficiarios "aún no han recibido pago alguno" y la totalidad de los mismos tiene pendientes de recibir "cantidades importantes" de estas ayudas.