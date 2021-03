UGT recalca necesidad de Extremadura de nuevo modelo económico con industria más potente

Ep

El secretario de Política Institucional de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, ha recalcado la necesidad de la región de un nuevo modelo económico y productivo con un sector industrial "más potente".



En este sentido, ha indicado que, "si no acabamos de tener un sector industrial más potente en nuestra comunidad los datos del paro serán siempre similares, debido a la poca estabilidad de los sectores que en la actualidad son los que tiran de nuestra economía".



El paro registrado durante el mes de febrero ha arrojado una cifra de 1.517 desempleados menos en Extremadura que el mes anterior, con un total de 113.938 parados.



Los datos por sectores tienen un comportamiento diferenciados entre ellos. Así, Agricultura ha experimentado un descenso de 272 personas (-2,06%), Construcción de 119 (-1,25%), Industria de 52 (-0,79%),Servicios de 24 (-0,03%) y Sin empleo anterior de 1.050 (14,33%).



Por sectores de actividad, el menor descenso de parados se ha producido en el sector de servicios y el comportamiento en la administración pública es similar a la producida en el año 2020,descendiendo de forma considerable respecto al mes anterior.



Por su parte, en hostelería el desempleo ha descendido en 442 parados debido a la apertura de los establecimientos, aunque el sector que no ha sufrido esa bajada ha sido el sector del comercio, que ha visto incrementado el número de parados en 70.



Asimismo, en el sector de construcción, el descenso de 119 parados menos hace pensar en el estancamiento de recuperación de empleo en el mencionado sector, debido a que no recupera los parados del mes de diciembre como venía siendo habitual en los últimos años que entre enero y febrero recuperaba la destrucción de empleo del mencionado mes de diciembre.



Por su parte, en la industria, la disminución del paro ha sido de 52 personas, debido principalmente a la industria metalúrgica (-15), mientras que respecto a la agricultura ha tenido un descenso en el paro registrado de 272, al igual que en enero y bajando el número de parados respecto al mismo mes del año 2020.



En el caso del colectivo sin empleo anterior ha registrado un descenso de parados significativa de 1.050 debido principalmente por el colectivo menores de 30 años y concretamente en el sector dehostelería.



GÉNERO



Por género, en el mes de febrero, el paro ha disminuido en ambos géneros, con una disminución entre los hombres de 1.117 y 400 en las mujeres.



Así, el sector del comercio puede haber sido uno de los motivos por el cual el descenso del colectivo de las mujeres no haya sido tansignificativo, al ser un sector feminizado y en el mes de febrero ha subido el número de parados.



Asimismo, Morcillo ha considerado "preocupante" la situación de los parados de larga duración, ya que este mes vuelven a incrementar su número en 1.596.



Otro dato a tener en cuenta y demuestra la debilidad de la región en el mercado laboral, es el dato de contratación, que se reduce un 7,84 por ciento.



También, cuatro de cada diez contratos siguen teniendo menos de 15 días influidos por la importante representatividad de las contrataciones temporales de Extremadura, que han supuesto el 95 por ciento del total de los contratos en el mes de enero.



REFORMA LABORAL



El secretario de Política Institucional de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, también ha recalcado que en el mes de febrero se ha cumplido el aniversario de la reforma laboral de 2012 y ha exigido abordar demanera inmediata las negociaciones paralizadas en marzo pasado para derogar las reformas laborales, sobre todo los aspectos "más lesivos", y establecer ya la subida del SMI para este año.



Además, UGT ha exigido unas "nuevas y eficaces" políticas activas de empleo, además de un plan estatal de empleo y actividad, para emplear a aquellos que por la "desesperanza han dejado de ser demandantes de empleo".



"Son necesarios más recursos para los Servicios Públicos de Empleoprocedentes del Plan de Recuperación y Resiliencia. Un plan que debe contar con la participación activa de los agentes sociales", ha apuntado.



Por todo ello, ha recordado que los ERTES están frenando los"estragos" sobre el empleo y la actividad de una crisis "sin precedentes" y UGT ha considerado "imprescindible" que se refuerce y amplíe el escudo de protección social incluyendo los ERTEs, másallá incluso de la pandemia.



En Extremadura el total de trabajadores afectados en el acumulado a fecha 25 de febrero es de 53.794 que, como se ha probado desde abril, han sido una herramienta "esencial", fruto de los acuerdos entre el Gobierno, los sindicatos y las asociaciones empresariales, para mantener la renta de personas en una situación laboral "vulnerable" y evitar la destrucción del empleo.