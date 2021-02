La producción industrial cayó en Extremadura un 0,3 durante 2020

Rd./Ep.

La media del Índice General de Producción Industrial (IPI) de Extremadura alcanzó en 2020 una tasa de -0,3% respecto al año anterior (-9,1% en España), según los datos proporcionados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, se trata del menor descenso a nivel nacional, mientras que el Índice General de Producción Industrial de la Comunidad Autónoma registró una tasa de variación de 25,2% en diciembre respecto al mismo mes del año anterior.

A su vez, en el conjunto de la economía nacional la tasa interanual fue de 2,9%. Del mismo modo, la variación mensual entre los meses de diciembre y noviembre fue de 8,9% en la región (-7,9% a nivel nacional).

Igualmente, en Extremadura, se registran tasas de variación positivas respecto al mismo mes del año anterior en los sectores de energía (54,1%), bienes de equipo (33,8%) y bienes intermedios (8,8%); y negativa en bienes de consumo (-13%).

Mientras, en España, se registraron tasas de variación positivas en todos los sectores: bienes intermedios (5,9%), energía (4,2%), bienes de equipo (0,8%) y bienes de consumo (0,1%), según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Al mismo tiempo, en la Comunidad Autónoma el mayor incremento de producción se registra en Reparación e instalación de maquinaria y equipo. El descenso más elevado se produce en Artes gráficas y reproducción de soportes grabados.

A su vez, en Extremadura se reduce la producción en los sectores bienes de equipo (-21,2%) y bienes de consumo (-3,3%); y aumenta en energía (4,1%) y en bienes intermedios (0,2%).

Por último, en la Comunidad Autónoma el mayor incremento de producción se registra en Fabricación de material y equipo eléctrico. El descenso más elevado se produce en Confección de prendas de vestir.

A NIVEL NACIONAL

Asimismo, a nivel nacional el IPI ha caído una media del 9,1% en 2020, registrando su mayor caída desde el ejercicio 2009, cuando este indicador se hundió un 16,2% en plena crisis financiera.



Con el retroceso de 2020, originado por la crisis del Covid, la producción industrial pone además fin a seis años de crecimientos consecutivos en el país.



Estadística ha señalado que la crisis del coronavirus ha provocado que los diferentes sectores industriales sufran "intensamente" en 2020 los efectos de la pandemia, con descensos pronunciados en la producción, sobre todo en los meses de marzo, abril, mayo y junio.



Así, en el periodo inicial de confinamiento, los mayores descensos se produjeron en los sectores de bienes de consumo duradero y bienes de equipo, frente a una contracción "menos intensa" en los bienes de consumo no duradero y la energía.



Con la desescalada y la llegada de la 'nueva normalidad', hubo una recuperación generalizada de la producción, aunque desigual en los diferentes sectores, con más intensidad en bienes de consumo duradero y bienes de equipo y más suave en bienes de consumo no duradero y energía.



El resultado de esta evolución es que todos los sectores han recortado su producción en 2020, aunque a diferentes ritmos. Los descensos más significativos se han dado en los bienes de equipo y en los bienes de consumo duradero, con bajadas del 15,4% y del 13,5%, respectivamente. Les siguen los bienes intermedios, con un retroceso de su producción del 7,8 por ciento; los bienes de consumo no duradero (-6,5%), y la energía (-6,2 por ciento).



Según el INE, el sector de bienes intermedios es el único que ha alcanzado y superado en el último trimestre de 2020 el nivel del año 2019.



La fabricación de productos farmacéuticos ha sido la única rama de actividad que elevó su producción en 2020, con un avance medio del 2,1%. Por contra, los mayores retrocesos los han presentado la industria del cuero y del calzado (-28,2%) y la confección de prendas de vestir (-26,5%).



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial se ha desplomado un 9,4% en 2020, también su mayor caída desde 2009, con descensos en todos los sectores, especialmente en los bienes de equipo (-15,5%) y los bienes de consumo duradero (-13,6%).



TODAS LAS COMUNIDADES RECORTARON SU PRODUCCIÓN EN 2020



En 2020 la producción industrial ha disminuido en todas las comunidades autónomas.



Los mayores descensos, de media, se han registrado en Baleares (-20,9%), País Vasco (-14,1%), Asturias (-13,9%), La Rioja y Andalucía (-11,8% en ambos casos), Navarra (-11,2%) y Canarias (-10,2%).



En el resto de regiones las producción industrial ha retrocedido a un ritmo inferior a los dos dígitos. Las menores caídas se las han anotado Extremadura (-0,3%) y Murcia (-2,5%).



TASA INTERANUAL



Asimismo, en el último mes de 2020, la producción industrial ha registrado un aumento del 2,9% respecto a diciembre de 2019, cinco puntos más que en noviembre y la primera tasa interanual positiva de este indicador tras once meses consecutivos de retrocesos.



Todos los sectores han registrado avances interanuales de su producción en diciembre de 2020 salvo los bienes de consumo no duradero, que la han recortado un 0,1 por ciento. Los mayores ascensos se los han anotado los bienes intermedios (+5,9%) y la energía (+4,2%), seguido de los bienes de consumo duradero (+2,4%) y los bienes de equipo (+0,8%).



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial ha presentado en diciembre de 2020 un descenso interanual del 0,6% respecto al mismo mes de 2019, su tasa menos negativa en el último año.



En tasa mensual (diciembre de 2020 sobre noviembre del mismo año), la producción industrial ha avanzado un 1,1% eliminando los efectos estacionales y de calendario, su mayor repunte mensual desde el pasado mes de julio. A este crecimiento ha contribuido especialmente la energía, que ha disparado su producción en el último mes del año un 9,2 por ciento.



Por ramas de actividad, los m yores aumentos mensuales de la producción industrial en la serie desestacionalizada se han ado en suministro de energía eléctrica (+13,4%), industria del tabaco (+12,9%) y fabricación de bebidas (+4,3%), mientras que los mayores retrocesos los han experimentado la fabricación de productos farmacéuticos (-13,6%), las coquerías y el refino de petróleo (-12,1%) y la industria del cuero y del calzado (-7,3 por ciento).