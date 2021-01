AVA-ASAJA urge al Gobierno "tomar la iniciativa en la guerra del cava"

Ep.

La Asociación Valenciana de Agricultores ha calificado de "buena y justa" la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a la Junta de Extremadura en relación a la limitación de nuevas plantaciones de uva para la elaboración de cava y al respecto ha exigido al Gobierno central que "tome la iniciativa en la guerra del cava sin ceder todo el control a Cataluña y alcanzando un consenso con todas las comunidades implicadas", según ha señalado (AVA-ASAJA) en un comunicado.

La asociación agraria valenciana, a falta de un estudio pormenorizado de la sentencia para conocer el alcance que puede tener sobre el sector del cava de Requena, ha señalado que el fallo del TS "pone en evidencia" que en una Denominación de Origen (DO) como la del Cava, que es de ámbito estatal, el Ministerio de Agricultura "no puede permitir que un territorio decida por todos, en este caso Cataluña -cuyas bodegas copan los asientos del consejo regulador de la DO- sobre otras zonas productoras como Requena (la Comunitat Valenciana) o Almendralejo (Extremadura)".

El fallo, ante el que no cabe recurso, anula dos artículos de la reforma por la que el Ministerio dirigido por Luis Planas eliminaba la consulta que debía hacer a las comunidades autónomas a la hora de restringir al máximo las plantaciones de la DO en toda España.

AVA-ASAJA lamenta que la Generalitat Valenciana no recurriera la decisión tal como hizo la Junta de Extremadura, según las mismas fuentes.

La superficie catalana dedicada a uva para cava apenas puede seguir creciendo y, de hecho, "su mercado disminuye durante los últimos tiempos, el cava valenciano y extremeño ha venido disfrutando de una demanda creciente", han apuntado.

Así, ha destacado que Requena se ha erigido como la segunda zona productora después de Cataluña con unas 4.000 hectáreas, pasando en los últimos 15 años de 1,5 millones de botellas a más de 9 millones.

Sin embargo, las grandes firmas del cava han recortado un 40 por ciento los precios en origen desde 2019 y "ponen en peligro la viabilidad de una interesante alternativa de cultivo en esta zona valenciana del interior".