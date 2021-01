Asaja Extremadura insta a la Junta a aumentar la línea de ayudas al ovino y al caprino

Asaja Extremadura ha instado a la Junta de Extremadura a aumentar la línea de ayudas al ovino y al caprino ante la "incompetencia" del Gobierno, ya que el 70% de los ganaderos de la región se ha quedado sin la subvención nacional por la crisis sanitaria al agotarse el presupuesto destinado a tal fin, que "era muy limitado y no cubría las necesidades urgentes".



Y es que según recuerda la organización agraria en una nota de prensa, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el pasado 5 de mayo una línea de ayudas para ganaderos de ovino y caprino con dificultades para la comercialización de sus corderos y cabritos debido a la crisis sanitaria producida por la pandemia en los meses de marzo y abril.



Así pues, ha lamentado que a '"bombo y platillo'", el Ministerio de Agricultura "vendió" entonces que el objetivo era "paliar la situación de los ganaderos que no han podido dar una salida comercial a sus animales por el cierre de la hostelería y la restauración", por lo que iba a financiar estas ayudas hasta un límite de 10 millones de euros mientras que las comunidades autónomas podrían aportar financiación complementaria.



De este modo, para facilitar a los ganaderos la percepción de ayudas y recudir las cargas administrativas, se aseguró que dichas subvenciones se iban a percibir como complemento de la PAC a estas producciones, y "el propio Gobierno dijo que estas ayudas estaban destinadas a paliar la situación de un sector estratégico en el ámbito económico, social y medioambiental, con una producción muy estacional, ligada a un consumo mayoritario durante los meses de marzo y abril y casi en su totalidad a través del canal de la restauración y la hostelería, cerrado por la actual crisis sanitaria".



Asimismo, la Junta de Extremadura publicó el 24 de julio en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la resolución para la concesión de dichas ayudas y destacaba que el número máximo de animales por el que se podía recibir ayudas era de 100 por beneficiario y especie, y la cuantía máxima no podrá superar los 12 euros por oveja o cabra elegible. En definitiva, el tope máximo de ayudas no sobrepasarían los 1.200 euros por explotación y titular.



PRESUPUESTO LIMITADO



Sin embargo, "más de medio año después", Asaja Extremadura ha asegurado que el 70% de los ganaderos extremeños "se han quedado fuera de dichas ayudas al agotarse el presupuesto, que se ha comprobado que era muy limitado y corto y no cubría las necesidades urgentes que padecían los afectados", ha resaltado el presidente de la citada organización agraria, Ángel García Blanco.



A este respecto, García Blanco ha criticado al Gobierno porque "se basa en la propaganda y vende como si fuera 'el maná' estas ayudas, pero luego resulta que no sirven para nada, que la mayoría se queda fuera de poder recibirlas, aunque cumplan todos los requisitos".



Al mismo tiempo, el presidente de Asaja Extremadura ha lamentado que un sector que está atravesando una situación muy complicada, debido a las continuaciones restricciones que está sufriendo la hostelería, y por tanto la imposibilidad de vender los animales, "quede completamente desamparado por el Gobierno".



Por lo tanto, y al ser estas ayudas "completamente insuficientes", Asaja Extremadura insta a la Junta de Extremadura, como le permite el Real Decreto 598/2020 en el que se basa esta ayuda, a que abra una línea de apoyo a los ganaderos de la región afectados por la pandemia, con fondos de los nuevos presupuestos autonómicos que están a punto de aprobarse en la Asamblea de Extremadura, con el fin de poder aliviar en parte la situación del sector.



"Así se podrá comprobar la voluntad política que existe a su vez en el Gobierno regional para poder tapar, una vez más, la falta de previsión, la arbitrariedad, la incompetencia y la falta de respeto del Gobierno para los agricultores y ganaderos extremeños", ha concluido.