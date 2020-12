APAG lamenta que en 2020 se confirman los "peores augurios" en la PAC

Ep.

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha lamentado que en este año 2020 se han confirmado los "peores augurios" en la PAC y ha reclamado de cara al próximo "medidas reales" para paliar los efectos de la Covid-19 en el sector primario.



Así ha criticado el recorte del presupuesto prácticamente en un 10 por ciento de la nueva PAC, la imposición de la Estrategia de Biodiversidad, con la reducción de fitosanitarios, o la Estrategia de la Granja a la Mesa, que, en su opinión, conllevará un incremento en los precios de los productos.



Por ello, ha lamentado que estas acciones lleven a una agricultura y a una ganadería "menos competitiva" y a un aumento de costes que quizá no sea asumible por los consumidores.



Metidieri ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en Mérida en la que ha hecho balance del 2020, que se ha caracterizado por un primer trimestre "muy reivindicativo" y el resto del año en el que los profesionales han estado "al pie del cañón", aunque durante este tiempo de pandemia los precios se han "hundido más".



Este hundimiento de los precios ha repercutido negativamente en algunas producciones como el aceite, el vino, la cabaña ganadera o los cultivos de regadío, ante lo que las respuestas por parte de las administraciones han sido "insuficientes", siendo "muy generoso" en la valoración.



"Los políticos predican mucho, pero eso de dar trigo se queda para los que sabemos cultivar, para los agricultores, porque ellos se quedan solo en predicar, ha asegurado.



Asimismo, ha mostrado su pesar por el hecho de que varios sectores se han quedado excluidos de las ayudas o "limosnas Covid", además de exponer que hay muchas personas que se "han quedado atrás" en este año, ya que alrededor de 35.000 trabajadores por cuenta ajena se han ido al paro y más de 2.500 trabajadores por cuenta propia han abandonado el sector.



Asimismo, y sobre proyectos necesarios para la región, como el regadío en Tierra de Barros, Metidieri ha echado en falta "voluntad política", con la necesaria consignación presupuestaria.



Así, ha lamentado que 2020 haya sido un año con "muchas sombras" y "pocas luces", que tiene su consecuencia en seguir en la línea de la despoblación rural y con un sector primario cada vez "más débil".



MEDIDAS REALES PARA PALIAR LAS CONSECUENCIAS DE LA COVID



De cara a 2021, APAG Extremadura Asaja ha reclamado "medidas reales" para paliar los efectos de la Covid-19 en el sector primario, así como más presupuesto para la PAC con menos burocracia y menos exigencias medioambientales.



Asimismo, ha reclamado una defensa de los productos y que no se conviertan en "moneda de cambio" en los distintos acuerdos internacionales.



También demanda APAG un "compromiso total" con el cereal, poniendo en marcha un plan estratégico, así como acabar con la tuberculosis y conseguir otra medida que no sea la de matar animales.



De la misma manera, ha pedido la puesta en marcha de los nuevos regadíos, soluciones para acabar con los problemas fitosanitarios, además de continuar con la vigilancia en los campos para luchar contra los robos, un seguro por pérdidas y que al menos ese coste de producción más el tanto por ciento que se acuerde sea lo que cobre el agricultor y el ganadero.



"Tanto los agricultores como los ganaderos somos los que más contribuimos a mitigar el cambio climático y en esta crisis que estamos padeciendo hemos demostrado que somos un sector esencial, garantizando el abastecimiento alimentario en todo momento", ha aseverado.