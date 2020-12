PSOE, PP, Cs y Unidas por Extremadura pide tabaco siga teniendo ayuda PAC

Ep

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves con el apoyo de todos los grupos políticos una propuesta de impulso del PP mediante la cual se insta a la Junta a solicitar formalmente del Gobierno de España el mantenimiento de la región 24 (comarca tabaquera) en el modelo de regionalización de la ayuda básica a la renta de la nueva PAC.

La propuesta también reivindica que se mantenga dicha ayuda básica a la renta del sector del tabaco en los mismos niveles que en la actualidad.

Así, la diputada del PP Mercedes Morán ha señalado que el PP trata con su propuesta de "defender los intereses" del sector tabaquero extremeño, más allá de la declaración institucional aprobada al respecto en la Cámara regional al inicio de la sesión plenaria de este jueves.

"Se trata de dar voz a las familias extremeñas que viven del cultivo de tabaco, no sólo productores", ha dicho. "Se trata de la defensa de los niveles de ayuda que recibe actualmente el cultivo para asegurar su supervivencia", ha espetado la 'popular', que ha incidido en que si dicho nivel de ayuda no se mantiene la supervivencia del sector no está asegurada.

Así, Mercedes Morán ha considerado que la "tasa plana" que según ha indicado pretende aplicar el PSOE para el regadío extremeño y para el trabajo en particular sería "la ruina" para ambos sectores, ya que "los derechos históricos van a desaparecer y es el primer paso para que desaparezca la región 24 de los tabaqueros".

En este sentido, la diputada del PP ha criticado que la Junta de Extremadura "no ha hecho ninguna cuenta" sobre la nueva PAC y su incidencia en el sector tabaquero; y ha afirmado que la nueva PAC "no va a ser beneficiosa" por la "tasa plana" de ayuda al tabaco, lo que hará "desaparecer" a este sector al "no" haber "alternativa" al mismo.

FIJACIÓN DE POSICIONES

Por su parte, el diputado del PSOE Eduardo Béjar ha recalcado que su grupo y la Junta de Extremadura están trabajando para que la comarca tabaquera se mantenga en el modelo de ayuda básica de la PAC, y ha criticado que el PP no haya retirado su propuesta pese a recoger ésta "lo mismo" que la declaración institucional que ya fue aprobada sobre la cuestión al inicio del pleno de la Asamblea de este jueves.

Así, tras considerar que el PP lo que trata a su juicio es de "rascar los votos de los tabaqueros de La Vera y Campo Arañuelo", ha invitado a dicho partido a sumarse "de verdad" a la "unidad" en la defensa del sector.

"El PSOE apoya a los tabaqueros, a los agricultores que sudan todos los días para sacar sus explotaciones a diario", ha subrayado Béjar, quien ha incidido en que su partido entiende que el del tabaco es un cultivo "fundamental" para la zona y "es la mejor política contra la despoblación".

En este sentido, ha subrayado que el PSOE no se limita a aceptar una "victoria moral" sobre el sector tabaquero sino que va a "pelear" por que se mantenga la región 24, y ha añadido que en todo caso la Junta está trabajando al mismo tiempo en "todas las alternativas posibles".

De su lado, el diputado de Ciudadanos Fernando Baselga ha pedido a la Junta que "presione" al Gobierno central para aportar "solución" al sector del tabaco, a través del mantenimiento de las ayudas a una región específica para el mismo como una cuestión "política y social" que afecta a "mucha gente para mantener sus vidas".

"Tenemos que defenderlo (al sector tabaquero) con uñas y dientes", ha espetado Baselga, quien ha recordado que los pueblos en los que se cultiva dicho producto "no tienen prácticamente paro".

De este modo, ha pedido a la Junta que trabaje para evitar que a los extremeños se les "despoje" de "algo tan importante" como el sector tabaquero. "¿Cuándo va a acabar el expolio a Extremadura?", ha preguntado.

A su vez, la presidenta y portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha alertado de que el "fin de las ayudas" supondría el "fin" de "muchas" explotaciones tabaqueras en la región, y ha abogado por trabajar en un posición "común" de todos los grupos parlamentarios en esta temática.

Ha confiado así en que la Junta esté "luchando con uñas y dientes" por el sector tabaquero, toda vez que para el mismo "no hay alternativa" y no tiene un "futuro nada halagüeño" pese a su "importancia".

De este modo, ha invitado a entender el futuro del sector tabaquero como una cuestión de "interés regional" en la que todos los grupos políticos deberían ir "a una" para reclamar una región específica para el mismo, a la vez que se vayan estudiando "alternativas viables y de futuro".