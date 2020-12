El número de empresas activas en Extremadura baja un 0,5% en 2019, hasta las 67.336

El número de empresas activas en Extremadura baja un 0,5 % respecto al año anterior (en España aumentan un 1,2%) y se sitúa en 67.336 empresas (3,4 millones de empresas a nivel estatal), según la actualización del Directorio Central de Empresas (DIRCE) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así pues, por sectores económicos en Extremadura, se reducen respecto al año anterior las empresas en los sectores Industria (-3,1%) y Construcción (-4,4%); y aumentan en Servicios (0,4%).

A su vez, en Extremadura, un total de 36.896 empresas no empleó a ningún asalariado, disminuyendo un 1,3% respecto al año anterior (representaron el 54,8% del total de las empresas de Extremadura).

Mientras, en el conjunto nacional, el número de empresas sin asalariados se situó en 1,9 millones de empresas (un 1,6% en tasa anual) que representan el 56,2% del total.

A su vez, en el tramo de 1 a 9 asalariados el número de empresas extremeñas ascendió a 27.981, un 0,2% más que en 2019 (0,6% a nivel nacional), según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Al mismo tiempo, por condición jurídica, el 63,4% de las empresas fueron personas físicas, aumentando interanualmente un 0,5%. En España, representan el 55,8% y crecen un 2,8%.

Finalmente, las empresas activas registradas en el DIRCE en Extremadura desarrollaron sus actividades en 78.257 locales (3.907.402 locales implantados en todo el territorio nacional).

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, el número de empresas activas en España aumentó un 1,2% durante el año 2019, hasta las 3.404.428 sociedades activas, lo que supone el quinto incremento consecutivo en el número de empresas activas, según la actualización del Directorio Central de Empresas publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.

A 1 de enero de 2020 en España había 3.404.428 empresas activas, de las que el 60%,6% del total, un total de 2.062.122 empresas, pertenecían al sector resto de servicios, que incluye todas las dedicadas a hostelería, transporte o almacenamiento, entre otras, pero excluye el comercio.

Las empresas dedicadas al comercio -actividades de venta al por mayor, al por menor y los intermediarios del comercio- representaron el 21,3% del total, mientras que las del sector de construcción representaron el 12,3% del total y las de industria, el 5,8%.

Desde el punto de vista del tamaño, medido en número de asalariados, el INE explica que las empresas españolas volvieron a caracterizarse por su reducida dimensión, ya que más de 1,91 millones de empresas no emplearon a ningún asalariado (5,2% del total).

Además, otras 907.192 (26,6% del total) tenían uno o dos empleados. Si se suman estos dos grupos, resulta que el 82,8% tenían dos o menos asalariados. Considerando sólo a las empresas con asalariados, las que tenían 20 o más trabajadores representaron el 4,9% del total.

Los mayores porcentajes de empresas pequeñas se encontraron en los sectores construcción (el 84,2% tenía dos o menos asalariados) y resto de servicios (84,8%).

Por el contrario, el peso de las empresas grandes se concentró en el sector industrial, donde un 8,4% del total empleó a 20 o más asalariados.

423.837 EMPRESAS INICIARON ACTIVIDAD Y 372.856 LA CESARON

Atendiendo a la evolución del último año, 423.837 empresas comenzaron el ejercicio de actividades económicas durante 2019. Por su parte, 372.856 cesaron todas sus actividades. El 78,9% de las unidades registradas a 1 de enero de 2020 ya figuraban activas en la misma fecha del año anterior.

Los sectores que más empresas crearon en términos netos durante 2019 fueron Otros servicios personales (6.856) y Actividades inmobiliarias (6.332).

Por su parte, los sectores con los mayores saldos negativos fueron Comercio al por menor, excepto vehículos de motor (-6.200) y Comercio al por mayor e intermediarios (-2.107).

EL 17,2% TIENE 20 O MÁS AÑOS Y EL 21,2% MENOS DE DOS AÑOS

En lo que respecta a la edad de las empresas, la población de empresas activas está caracterizada por un gran dinamismo, pues sólo un 17,2% existía hace 20 o más años. En sentido contrario, se observa una "importante presencia de empresas muy jóvenes", destaca el INE.

De hecho, el 21,2% no había cumplido dos años como unidades económicamente activas. No obstante, la distribución por edades no es homogénea para los diferentes sectores considerados.

Así, las empresas industriales presentan las mayores proporciones de empresas veteranas (el 29,2% tiene 20 o más años), mientras que la representatividad de empresas jóvenes es mayor en las actividades vinculadas al sector Servicios, especialmente en hostelería (un 25,3% aún no ha cumplido su segundo año de vida).

Distribuidas por comunidades autónomas, Cataluña fue la comunidad que más empresas activas concentraba a 1 de enero de 2020, con el 18,5% del total, seguida de Comunidad de Madrid (16,2%) y Andalucía (15,6%).

Por último, las empresas activas registradas en el DIRCE desarrollaron sus actividades en 3.907.402 locales implantados en todo el territorio nacional. Por comunidades autónomas, Cataluña concentró el 18,5% del total de locales; Comunidad de Madrid, el 15,8%; y Andalucía, el 15,6%.