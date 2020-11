Creex señala que ampliación de plazos de ICO supone "alivio" pero reclama más medidas

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha considerado una "noticia positiva" la decisión del Gobierno de España de ampliar los periodos de carencia y devolución de los créditos ICO-COVID, por suponer un "alivio" para muchas empresas y autónomos que están en situación límite, aunque ha reclamado medidas "más contundentes".

"Es algo que veníamos demandando reiteradamente, porque el nivel de ingresos no se ha recuperado ni de lejos, y quienes habían recurrido a esta fórmula de urgencia para lograr liquidez veían cómo iban a tener que hacer frente a pagos más elevados sin tener recursos para afrontarlo", ha señalado el secretario general de la Creex, Javier Peinado.

Así, según el nuevo Real Decreto, el plazo de devolución se podrá ampliar en tres años más, hasta un máximo de ocho, mientras que el de carencia del pago del principal del préstamo se extiende 12 meses, hasta un máximo de 24. Además, se amplía hasta el 30 de junio de 2021 el plazo para la concesión de créditos, ha apuntado la patronal extremeña en nota de prensa.

En esta línea, la Creex ha recalcad que, aunque es una "medida necesaria", no es "suficiente". "El crédito por sí mismo solo ayuda a solventar una situación puntual de falta de liquidez, pero la extensión de la crisis económica derivada de la pandemia se está profundizando cada día, y empresas y autónomos ya no pueden más, no pueden seguir pagando gastos fijos sin que la actividad se haya recuperado", ha aseverado.

Por eso, Peinado ha reclamado medidas "más contundentes", que pasarían por ayudas, especialmente a ciertos sectores, exoneraciones fiscales y de cuotas sociales y una revisión de los ERTE para que se vuelva a la situación de marzo.

"Desde el punto de vista de la viabilidad empresarial, la situación es incluso peor que en marzo, puesto que entonces los empresarios contaban con cierto margen, siquiera pequeño, para resistir, pero hoy esa capacidad de resistencia se ha agotado", ha afirmado en nota de prensa.

Finalmente, el secretario general de la Creex ha reiterado que lo prioritario ahora es salvar a las empresas y mantener el tejido productivo, porque de ese modo, cuando la situación mejore, se volverá a contratar.

De lo contrario, ha dicho, si caen las empresas, "no habrá quien cree empleo, y el problema coyuntural se convertirá en estructural".