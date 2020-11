Los productores de tabaco paralizan entrega del producto a Cetarsa como protesta

Ep

Los productores de tabaco de las comarcas del Ambroz y la Vera del norte de Extremadura han paralizado durante esta semana la entrega de su producto a Cetarsa como protesta por la situación del sector, que podría perder hasta 14 millones de euros de ayudas.



Este acto de protesta que ha tenido lugar este lunes en la localidad cacereña de Talayuela ha sido convocado por la Agrupación de Cooperativas Agroalimentarias y las organizaciones agrarias Asaja Extremadura y UPA-UCE, que han acompañado a los productores a las puertas de Cetarsa en este "pistoletazo de salida" en el que se anuncian más movilizaciones "hasta que la situación se solucione".



El secretario general de UPA-UCE en Extremadura, Ignacio Huertas, ha incidido en que el objetivo de estos actos es alertar sobre la situación que vive el sector, que ha calificado de "gran preocupación" e "incertidumbre", por las restricciones de la nueva Política Agraria Común (PAC) que implican la desaparición de la 'región tabaquera', lo que supondría la pérdida del 50% de las ayudas.



"Eso sería una catástrofe para el sector porque sin esos fondos no se podría seguir produciendo", ha dicho Huertas, que también ha criticado a la industria tabaquera porque está pagando a los productores "por debajo de los costes" de producción.



Por ello, ha incidido en que los 14 millones de euros que se perderían de ayudas en la nueva PAC "no los van a recuperar por los precios", por lo que ha pedido una "actuación política" ya que en esta zona de la provincia de Cáceres son 4.000 las familias que viven de la producción tabaquera.



Huertas ha recordado que, durante muchos años, se ha intentado buscar una alternativa al sector pero después de mantener numerosas reuniones con responsables de las diferentes administraciones se ha llegado a la conclusión de que "no hay alternativa".

"Por eso, exigimos que se mantengan los apoyos al sector del tabaco porque así tendremos estas comarcas vivas y abiertas y, si eso no es así, en una región como esta con el paro por encima del 20% si se pierden 4.000 empleos, sería una catástrofe social", ha subrayado el dirigente agrario.



Así, ha insistido en que hay que actuar ante este "problema importante", ya que el tabaco para Extremadura es como cualquier otra industria en otra Comunidad Autónoma.

A lo largo de la semana, se llevarán a cabo otras protestas para denunciar la situación aunque no se recurrirá a las movilizaciones tradicionales masivas debido a la situación de pandemia, pero "si no hay respuesta, haremos todo lo que esté a nuestro alcance porque nos jugamos el futuro del norte de Extremadura", ha resaltado.



PROBLEMA SOCIAL



Desde Asaja Extremadura, Julián Monforte, ha insistido en que la reforma de la PAC supondrá un "cambio total" respecto al sector porque se reducirán las regiones agrónomas por las que se establecían los distintos sectores de ayudas para los sectores agrícolas y ganaderos. Además, para estas comarcas cacereñas será "un problema social", ya que abocaría al paro a miles de familias, que son dueñas de pequeñas explotaciones muy pegadas al territorio.



Monforte ha explicado que para el sector del tabaco la PAC plantea una "región específica" que ahora se quiere eliminar lo que supondría que el nivel de ayuda a la renta a través del pago básico, bajaría al 50%, por lo que de estar cobrando 1.400 euros, se iría a los 700.



"Es muy preocupante lo que estamos viendo y hay prisa porque, si se quiere que entre en vigor en 2023, el estado miembro tiene que definir en cuántas regiones agronómicas, qué importe y qué valor va a tener y qué otros niveles de ayuda estarán disponibles para el sector", ha indicado, que insiste en que para el primer semestre del año que viene debería estar definido todo por parte del Ministerio de Agricultura.



En parecidos términos se ha pronunciado el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, Ángel Pacheco, quien ha incidido en que las protestas pretenden movilizar a toda la sociedad porque el cultivo del tabaco "compete a toda Extremadura", porque "si desaparece el cultivo del tabaco, desaparecerá toda la industria que genera en la comarca".



"Entendemos que es un cultivo absolutamente social y está muy vinculado al territorio y si el objetivo de la agricultura es el mantenimiento de la población, estamos ante un producto que cumple con estos requisitos porque fija población y dinamiza la economía de la zona y debe mantenerse en las mismas condiciones", ha dicho Pacheco.



Las organizaciones convocantes tienen previsto el miércoles de esta semana una reunión con los sindicatos CCOO y UGT para trasladarles la situación y pedirles su apoyo, y el viernes se reunirán con los dos presidentes de las mancomunidades de las zonas afectadas y alcaldes de municipios tabaqueros, además de pedir una reunión al ministro de Agricultura para saber qué medidas va a adoptar ante esta situación.