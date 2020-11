CSIF y Cs subrayan la importancia del fomento del teletrabajo en Extremadura

Ep

Así, lo han subrayado el presidente autonómico de CSIF Extremadura, Benito Román, y el nuevo coordinador de Ciudadanos en Extremadura, David Salazar, tras una reuióbn para tratar sobre la situación de los empleados públicos en el ámbito laboral y económico en la sede del sindicato en Mérida.

De esta forma, han explicado que han sido "múltiples" las reivindicaciones que les han hecho llegar a Ciudadanos, junto a las "inquietudes" que les están trasladando los trabajadores y que van en la línea de agotamiento, estrés o desconcierto "ante la descoordinación que estamos viendo y viviendo por parte del Gobierno de la nación".

Al respecto, ha señalado que el Gobierno está trasladando responsabilidades a las autonomías y estas a los centros de trabajo que, a su vez, las trasladan a los responsables y estos a los trabajadores y a los empleados públicos, que "son los que realmente le están sacando las castañas del fuego al desconcierto que estamos viviendo", y ante lo cual, desde CSIF, se ha reconocido el "valor" y trabajo de los empleados públicos "para que el sistema de bienestar que tenemos se siga manteniendo".

Otra de las reivindicaciones que CSIF ha hecho llegar a Ciudadanos gira en torno al plan de contingencia que, como ha resaltado, debe de llevar a cabo "cuanto antes" la Junta de Extremadura para potenciar el teletrabajo en la región, "sobre todo" ante el aumento "tan creciente" de casos de covid-19; así como que se puedan llevar a cabo unos Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2021 "reales" o un Plan de Reconstrucción de la región en torno a "unas estrategias claras".

Igualmente, Román ha citado que haya "una verdadera reindustrialización en Extremadura" y ha abogado por que se apoye en ventajas fiscales a las empresas de la región y aquellas que quieran instalarse; junto a la necesidad de que existan planes de empleo "reales" y que vayan en la línea de que se disminuya el porcentaje "tan altísimo de desempleo que hay en nuestra región".

También ha trasladado a Cs algo "necesario para poder converger" a nivel nacional, europeo y mundial como es la mejora de las infraestructuras en la comunidad extremeña a nivel ferroviario, viario o aéreo; así como la importancia de potenciar los servicios básicos y esenciales de la sociedad y de restituir los derechos que "se le han arrebatado a todos y cada uno de los empleados públicos" con un estudio pormenorizado de las plantillas que se necesiten en esos servicios y ofertas de empleo público para que dicha plantillas sean "las adecuadas".

"Evidentemente que se apueste por la dignificación del empleado público, una dignificación que ahora estamos viendo que la Junta de Extremadura no está apostando por ella y el más claro ejemplo es que no se le haya abonado esa subida del 2 por ciento que se acordó y se prometió para el 2020", ha recalcado, para plantear que en CSIF creen que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, "está todavía a tiempo de poder darle la vuelta" a este asunto en el que no piden "nada que no sea de los empleados públicos".

CS VE PUNTOS EN COMÚN

Por su parte, David Salazar ha agradecido a Benito Román que le haya invitado a la sede de CSIF, una organización en relación a la cual ha reconocido su trabajo y que en la actual situación de pandemia en la que "no sobra nadie sino que lo que faltan son voces que hablen de una forma unísona" se convoque a todos los agentes sociales pero "no" a CSIF de manera que, en su opinión, una convocatoria con los agentes sociales sin que esté un sindicato con una representación "tan alta" en el sector público "no está completa".

Y es que, para Salazar, de esta pandemia solo se saldrá si la sociedad, el arco parlamentario, todas las fuerzas sociales, todas las empresas, todos los empleados se unen y tienen "una sola voz" para "salir de una manera digna" y se "aproveche" esta "gran catástrofe como una oportunidad para salir más fuertes".

Sobre el desarrollo del encuentro entre Cs y CSIF, el coordinador de la formación naranja en la región ha manifestado que mantienen "muchos puntos de encuentro" y una disposición "muy buena" para trabajar al tener el mismo fin, como es "hacer de Extremadura un lugar mejor para todos los extremeños", a la vez que ha puntualizado que han coincidido en que "probablemente lo más urgente" sea "ahora mismo" el citado plan de contingencia para el teletrabajo.

Una cuestión que Cs llevaba en su programa y ante la cual considera que, ante esta segunda oleada y el aumento que está habiendo de casos de covid-19 "otra vez por desgracia en nuestra región", es "urgente que se den las posibilidades para que el teletrabajo sea una realidad en el máximo de hogares extremeños".

También coinciden en otras cuestiones como la industrialización y que Extremadura coja esa "baza" para salir de esta situación con una apuesta por puestos de trabajo cualificados y por que vengan empresas; y en la importancia tanto de los presupuestos regionales para 2021 como del Plan de Reconstrucción de Extremadura dado que "los extremeños han cambiado y las soluciones son diferentes y las recetas de siempre, como hemos visto, se han mostrado ineficientes e inservibles".

Asimismo y a tenor de los datos de paro referentes a octubre conocidos este miércoles, Salazar ha sumado que también son "necesarios" en la región planes de empleo aunque "desde luego no en la forma en que están siendo" dado que "se emplea una cantidad ingente de dinero" en los mismos y los trabajadores "por desgracia cuando finalizan vuelven a la casilla de salida", de manera que aboga por que dichos trabajadores puedan encontrar un empleo "duradero" y que les permita desarrollar su proyecto vital en Extremadura.

Ha añadido por último la importancia de las infraestructuras, y la de impulsar la digitalización y la de potenciar los servicios básicos dado que educación, sanidad y servicios sociales "no pueden salir más damnificados de esta crisis"; como también ha compartido con Román que haya un estudio de las plantillas "reales", un calendario de oposiciones y "dignificar" a los empleados públicos, acerca de los cuales tacha de "indigno" que los empleados públicos extremeños sean los únicos que no vayan a cobrar el 2 por ciento.