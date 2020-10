Vara destaca la "enorme" oportunidad de crecimiento del sector del olivar en Extremadura

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado la "enorme" oportunidad de crecimiento que tiene el sector del olivar, y ha asegurado que "el olivar tradicional puede y debe convivir con el olivar superintensivo".



En concreto, el jefe del Ejecutivo regional se ha expresado de esta manera durante su intervención en la inauguración de la almazara "Olivamente", situada en Lobón (Badajoz) y perteneciente al Grupo Inversor Ecológico Bomar S.L, y a la que también ha asistido la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal.



Además, el máximo mandatario extremeño ha incidido en que se trata de "un sector con una gran posibilidad de desarrollo en las producciones integradas y ecológicas", debido a que el aceite de oliva virgen ocupa una cuota que no supera el 5 por ciento en el mundo.



Una situación, según sus palabras, que "debe hacer entender que diversificando y creciendo, este sector tiene mucho desarrollo por delante en Extremadura y también con otros países, muchos de ellos emergentes, que están descubriendo como es el manjar del aceite de oliva virgen extra".



Igualmente, el presidente autonómico ha señalado que cuando se inaugure el Matadero de Zafra en los próximos meses "Extremadura pasará de ser una región que exportaba cerdos a una región que los importará", según informa en una nota de prensa la Junta.



Por otra parte, Fernández Vara ha señalado que "las administraciones tienen que estar para ayudar y acompañar, no para dirigir", porque "los liderazgos del siglo XXI consisten en decirle a la gente que vayamos juntos a donde tengamos que ir" y para ello, ha insistido, "hay que tener capacidad de respuesta que se traduce en ayuda y tiempo".



Al mismo tiempo, ha subrayado que Extremadura posee "agua, tierra y sol". Este último elemento ha permitido que, "en los momentos más duros de la pandemia", las cifras de desempleo "medio se contengan", gracias al trabajo de montaje de las plantas fotovoltaicas.



Así, Fernández Vara ha resaltado que además de tener "una población cada vez mejor formada", Extremadura también tiene "seguridad ciudadana y un precio de la vivienda razonable".



A colación de esto último, el presidente de la Junta ha avanzado que una de las medidas que se implantarán a través de los fondos europeos será "la rehabilitación de viviendas para el alquiler y la reforma de las mismas para ganar en eficiencia energética", iniciativas que contribuirán en los próximos años a un incremento "muy significativo" de puestos de trabajo en la región.



Al mismo tiempo, a lo largo de su intervención, Fernández Vara también se ha referido a "estos tiempos de cambio permanentes donde la pandemia de la Covid-19 no ha hecho más que acelerar procesos que estaban ya en marcha", como la relocalización de la cadena de valor.



TELETRABAJO



Por otro lado, en relación a la modalidad de teletrabajo, ha asegurado que "va a permitir, sobre todo, en las empresas tecnológicas y vinculadas al mundo digital, poder vivir en un sitio y trabajar en otro", lo que conducirá a "cambiar el mapa", en referencia a la lucha contra la despoblación.



Para lograrlo, Fernández Vara ha insistido en "ser capaces de poner lo esencial por encima de lo accesorio y lo esencial son la riqueza y el empleo en esta tierra porque esa es la manera de que la gente no se vaya", ha aseverado.



Finalmente, el presidente de la Junta de Extremadura ha animado a continuar trabajando desde la "prosperidad compartida", añadiendo que el cumplimiento de nuestras obligaciones y la reivindicación de los derechos representan "la labor y el papel" que hay que defender para construir "sociedades más justas, más prósperas y aquellas que permiten obtener los objetivos marcados", ha sentenciado.