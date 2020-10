'Quesería El Castúo', 'Serena Pura' e 'Ignacio Plaza Mariscal' ganan Premios Espiga Oro

Los ganadores de estos II Premios Espiga de Quesos con Denominación de Origen Protegida (DOP), organizado por Caja Rural de Extremadura, se han proclamado este martes, con los que se han reconocido a los mejores quesos acogidos a las DOP Torta del Casar, Queso de la Serena y Queso de los Ibores en las categorías oro, plata y bronce.



En concreto, los Premios Espiga Oro al mejor queso de los distintas Denominaciones de Origen Protegida, han recaído en la 'Quesería El Castúo', que repite galardón como mejor queso DOP Torta del Casar, mientras que 'Serena Pura' se ha alzado con el premio a mejor queso de la DOP Queso de la Serena e 'Ignacio Plaza Mariscal', como mejor queso DOP Queso de los Ibores.



En cuanto al segundo premio, Espiga de Plata, las empresas galardonadas han sido 'Iberqués Extremadura SL', dentro de la DOP Torta del Casar; 'Lácteos de Castuera SL', en los Quesos de la Serena y 'Quesería Almonte SL', como segundo mejor Queso de los Ibores.



Por último, la Espiga de Bronce ha sido para la empresa 'Quesos del Casar SL', de la DOP Torta del Casar; 'SC Agrícola Ganadera de Castuera', en la DOP Queso de la Serena y 'Berrocales Trujillanos SA', como tercer mejor queso de la DOP Ibores.



RÉCORD DE PARTICIPACIÓN



Estos nueve quesos han sido reconocidos como los mejores de toda la región en cada una de tres denominaciones de origen que existen en la comunidad autónoma y cuya calidad ha sido puesta en valor por los miembros del jurado en una edición en la que se ha superado la participación del pasado año, que ya fue del 70 por ciento de las industrias, con dos queserías más.



La proclamación de esta segunda edición, marcada por la pandemia de coronavirus, ha tenido lugar este martes en un acto a puerta cerrada en la sede central de Caja Rural de Extremadura, en Badajoz, con la presencia del director general de la entidad, José María Portillo Melo; el director técnico del concurso, Rafael Tabla Sevillano, y un representante de cada uno de las tres DOP como han sido el director técnico de la Torta del Casar, Javier Muñoz; el director de certificación del consejo regulador de la DO Queso de la Serena, Raúl Muñiz, y el director técnico de la DO Queso de los Ibores, Javier Jiménez.



En este acto, el director general de Caja Rural de Extremadura, José María Portillo, ha destacado la "ilusión" con la que se han organizado estos premios, a pesar de las circunstancias, y la entidad estará siempre "apoyando a nuestros productos y a nuestros productores".



Aunque la crisis está siendo complicada, Portillo ha abogado por "no caer en el pesimismo", por lo que ha reafirmado que Caja Rural de Extremadura estará para lo que sea necesario, como ha ocurrido con los préstamos ICO, con las ayudas de acción social o firmando un convenio con la Junta para la financiación de empresas turísticas.



En definitiva, Caja Rural seguirá "apoyando y siendo el soporte para el despegue" que tiene que producirse en nuestra región, tras lo que ha reafirmado que estos Premios Espiga quieren seguir apoyando a las empresas extremeñas en la difusión de los magníficos productos de la región.



Por su parte, el director técnico del concurso, Rafael Tabla Sevillano, ha explicado cómo se ha desarrollado el concurso en una edición "más singular", en la que se han seguido todas las normas de seguridad, y que ha sido "un éxito" debido a que el número de empresas participantes ha sido superior a la del año pasado.



Así, los representantes de las DOP de los quesos han coincidido en resaltar la importancia de que se realicen este tipo de premios y reconocimientos.



En concreto, el director de certificación del Consejo Regulador de la DO Queso de la Serena, Raúl Muñiz, ha enfatizado en la importancia de estos premios porque "nos ayudan mucho en nuestra promoción y difusión" además de mejorar las ventas de las queserías siendo "un empuje" en su actividad productiva. También ha destacado el buen hacer de los ganaderos e industrias.



El director técnico de la DO Queso de los Ibores, Javier Jiménez, también ha querido reconocer al sector quesero y al ganadero, como los artífices de los magníficos productos. Además, ha realizado un alegato en defensa del sector agroganadero, que se ha demostrado como fundamental para la vida durante la pandemia.



Por último, el director técnico de la Torta del Casar, Javier Muñoz, ha señalado también la importancia de los premios y la calidad de todos los productos, indistintamente del ganador, puesto que bajo las denominaciones de origen están productos de calidad.

En este certamen, el sistema de selección de los quesos se ha realizado a través del sistema de cata a ciegas realizada por ocho profesionales, pertenecientes al panel de 'Cata de Quesos' del Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (Intaex).



Un certamen en el que han podido concurrir todas las empresas elaboradoras de quesos inscritas en DOP de Quesos de la Serena, Queso de los Ibores y Torta del Casar, con certificado en vigor, indistintamente de la marca comercial que esté registrada en la Denominación de Origen.



El concurso está organizado por Caja Rural de Extremadura, bajo la Dirección Técnica del Intaex, adscrito a la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, y la colaboración de las tres Denominaciones de Origen Protegidas.