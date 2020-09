Vara defiende la colaboración público-privada y fija como objetivo común el empleo

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, defendió este pasado jueves la colaboración público-privada, al tiempo que fijó como objetivo común el empleo, siendo el puesto de trabajo "algo que pueda obtener cualquier ciudadano".

El jefe del Ejecutivo regional realizó estas declaraciones en el acto inaugural de la nueva iluminación del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, al que también asistieron la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, y la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García.

En este sentido, el máximo mandatario extremeño explicó que, si bien antes se trabajó más en mantener la cohesión a través de los servicios públicos como la sanidad y la educación, ahora el esfuerzo debe estar en que los ciudadanos puedan tener un trabajo, ya que si no lo tienen no pueden desarrollar un proyecto de vida ni de familia.

Para ello es necesario que “todo el que pueda aportar inversión, empleo y riqueza” tiene que ser colaborador de esa estrategia en la que desde el gobierno regional se seguirá trabajando en los próximos meses, según informa la Junta en una nota de prensa.

Además, Fernández Vara añadió el hecho de que una parte de los beneficios que obtiene una empresa recaiga en el lugar de donde salieron esos beneficios hace que todas las personas se sientan identificadas con aquella, "siendo un ejemplo claro" esta nueva iluminación del Monasterio.

Por otro lado, Fernández Vara abogó por abrir más los mercados hacia América Latina, ya que son mercados emergentes y con gran capacidad, permitiendo también abrir nuevos caminos y diversificar, ya que de esta manera “si te cierran una frontera” tienes otros caminos abiertos para seguir comercializando.

Precisamente, en relación con América Latina, también expresó que se está trabajando para que, desde la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Guadalupe sea en esa zona lo mismo que Yuste en Europa, algo muy importante porque detrás de “nuestra políticas que tienen mucho que ver con el desarrollo de nuestro conocimiento fuera, va también el desarrollo de nuestras empresas fuera”.

Por otro lado, el presidente de la Junta explicó que cuando la Asamblea de Extremadura, en 1983, decidió que el 8 de septiembre fuese el día de la Comunidad Autónoma, festividad de la Virgen de Guadalupe, se hizo porque “era lo que más unía”.

“La Virgen de Guadalupe unía y unía mucho”, recalcó Vara, motivo por el cual, según sus palabras, se va a seguir intentando que Guadalupe sea algún día parte de la diócesis de Extremadura o se busque alguna fórmula, siendo eso no ir contra nadie sino “porque creemos que ha pasado el tiempo suficiente como para que la podamos no solo sentir como propia, porque lo es, si no porque administrativamente así ocurra también", concluyó.