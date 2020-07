CCOO ve "preocupante" caída de la población activa y aboga por divesificación económica

CCOO de Extremadura ha considerado "preocupantes" los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al segundo trimestre de este año, que "vienen a reflejar los efectos sobre el mercado laboral del confinamiento", así como la "la paralización de la actividad económica provocados por la pandemia sanitaria".



En ese sentido, el sindicato insta a "prestar atención especialmente al descenso de la población activa en este periodo", ya que "el hecho de que haya disminuido esta cifra en casi 20.000 personas en Extremadura es la consecuencia de la imposibilidad de buscar empleo en estos meses".



Según señala el sindicato, el descenso del paro en el segundo trimestre del año ha de interpretarse en relación a esta caída de la población activa, aunque considera que "el fomento en la aplicación de los ERTEs ha conseguido salvar gran parte del empleo durante este periodo, que se habría perdido de no haber puesto en marcha de manera generalizada esta medida, consensuada con los agentes económicos y sociales".



En Extremadura, la Agenda de la Recuperación firmada entre la Administración regional, la patronal y los sindicatos más representativos "ha de servir como motor para recobrar la actividad económica y el empleo", así como para "abrir oportunidades en el cambio hacia otro sistema productivo", ya que según señala CCOO, "se ha comprobado hay que ir a la diversificación de sectores y fomentar la industrialización de la región".



A su juicio, Extremadura "necesita de mecanismos e infraestructuras que faciliten la exportación de productos", por lo que ha considerado "esencial mantener los esfuerzos en la inversión para modernizar las conexiones ferroviarias", por lo que ha considerado que "todos los grupos parlamentarios han de mirar al mismo objetivo, mejorar las condiciones económicas y laborales de nuestra región".



En este punto, señala que la derogación de la Reforma Laboral es una exigencia que CCOO considera "ahora más prioritaria que nunca", porque según ha aseverado, "hunde los salarios y las condiciones de trabajo, desincentivando el consumo y la actividad económica en un momento en el que se necesita todo lo contrario".



Por este motivo, considera el sindicato que la derogación de la reforma debería ser también defendida por el mundo empresarial.



IMPACTO DE LA CRISIS



Según señala CCOO, los datos publicados relativos a la EPA del segundo trimestre del año recogen el impacto de la parálisis económica durante el confinamiento y las fases de "desescalada" durante el estado de alarma, vigente hasta el día 21 de junio, unas "circunstancias sin precedentes" que han afectado tanto a la recogida de la información como a la medición de sus variables.



Por eso, recuerda CCOO que las personas afectadas por ERTE, con suspensión de empleo se clasifican como población ocupada, según las especificaciones de Eurostat, siempre que exista una garantía de reincorporación al puesto de trabajo tras dicha suspensión, mientras que en el caso de los afectados por reducción de jornada también se considera como ocupadas y la encuesta refleja la reducción de horas de trabajo.



Por otro lado, y como ya se apuntaba en la EPA del primer trimestre del año, el cese de muchas actividades y el confinamiento de la población durante el estado de alarma, ha impedido a muchos trabajadores que han perdido su empleo realizar una búsqueda de empleo de manera activa o tener una disponibilidad para trabajar, por lo que "el incumplimiento de alguna de estas condiciones, determina que a esa persona se le clasifique como inactiva en lugar de parada".



RESULTADOS DE LA EPA



Cabe destacar que, según los datos conocidos este martes, el número de personas ocupadas en Extremadura baja en 4.500 respecto al trimestre anterior, un 1,21 por ciento menos, y ha situar en 371.400 las personas ocupadas en la región.



Por sexos, la pérdida de empleo ha afectado en mayor medida a los hombres, con una disminución de la ocupación masculina de 3.100 personas, siendo de -1.500 en el caso de las mujeres, tras lo que CCOO achaca esta menor disminución en el caso de la población femenina "al buen comportamiento del sector primario, con un total de 2.700 mujeres ocupadas más en el trimestre".



El sector que ha perdido más efectivos durante los meses de abril a junio en términos absolutos ha sido el de los servicios con un total de 4.100 personas ocupadas menos, mientras que la menor caída del empleo durante estos meses en la región también hay que vincularla con el sector público.



Los datos muestran que los asalariados en la administración pública aumentaron en 2.400 personas frente a una reducción de 8.200 en el ámbito de la empresa privada, señala CCOO, que apunta que el "dato que más llama la atención" es el de la población activa, que se ha visto reducida en 19.500 personas respecto al trimestre anterior (un 53% son hombres).



De esta manera el número de personas activas se sitúa en 472.400, la más baja desde el segundo trimestre de 2007, en la etapa anterior a la crisis económica, explica CCOO, una disminución que según ha explicado "está relacionada con la expulsión de trabajadores a la inactividad como consecuencia directa de la parálisis de la economía por el confinamiento".



Una situación que ha impedido realizar una búsqueda activa de empleo o estar disponibles para ello, influyendo en su clasificación dentro de la encuesta, un fenómeno "ha hecho que el número de parados se haya reducido en 15.000 personas y que han quedado fuera del mercado de trabajo", con lo que según explica CCOO, el dato "queda distorsionado, ya que no es consecuencia de una creación de empleo sino de una clasificación que realiza la encuesta".



Por otro lado, el dato del paro alcanza la cifra de 101.000 personas en la región, una reducción del 12,93 por ciento respecto al trimestre anterior, una cifra afectada por el efecto antes mencionado, ya que la caída del empleo se ha trasladado casi directamente a población inactiva, en lugar de a desempleo. La desagregación por sexo muestra una reducción de 7.400 hombres menos en paro y 7.700 mujeres, señala el sindicato.



De esta manera, la tasa de paro se sitúa en el 21,39 por ciento, dos puntos y dos décimas menos que el trimestre anterior, frente al 15,33 por ciento de la media nacional, mientras que por sexos, la tasa de paro es del 17,83 por ciento en hombres y 25,64 por ciento en mujeres.



Finalmente, y en cuanto a los resultados interanuales, la variación anual de las distintas magnitudes que recoge la Encuesta, muestra un "panorama bastante preocupante", ya que "refleja una importante caída del empleo de más de 23.000 personas, cuya magnitud en un segundo trimestre del año no la veíamos desde el año 2012".



Las cifras de ocupación revelan una pérdida de 23.500 empleos en la región, lo que supone el 5,97 por ciento menos, muy en consonancia con la media española (-6,05%), mientras que por sexos, la destrucción de empleo en los últimos doce meses afectó casi exclusivamente a los hombres con 22.900 menos que en el segundo trimestre de 2019.