Cooperativas Extremadura: Reducción del presupuesto de la PAC afectará a la competitividad

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha lamentado la reducción del presupuesto de la Política Agraria Comunitaria (PAC) que contempla el acuerdo alcanzado este pasado martes por los Estados miembros de la Unión Europea (UE) para Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y el Fondo de Recuperación Económica, y que "afectará a la competitividad del sector".

Así, la federación extremeña que aglutina a las cooperativas agroalimentarias de la región ha reconocido el "esfuerzo negociador y la estabilidad" que supondrá para el sector en los próximos 7 años, pero rechaza la reducción del 10 por ciento del presupuesto de la PAC respecto al actual periodo, calculado además a precios constantes y sin tener en cuenta la inflación.

Esta reducción "no es la mejor señal" para un sector productor que, tras la presentación de las propuestas de estrategias sobre sostenibilidad medioambiental, de la Granja a la Mesa y para una recuperación de la Biodiversidad en 2030, "deben afrontar importantes retos de cambio de modelo productivo en un entorno de mercados competitivos", señala Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura en nota de prensa.

Así, si a ello se une la reducción a la mitad de la partida propuesta por la Comisión Europea para Desarrollo Rural en este plan de Recuperación, pasando de 15.000 a 7.500 millones, el sector "verá muy mermada su capacidad para adaptarse a los cambios requeridos", alerta.

"Una menor ambición en el presupuesto PAC y en los programas europeos para financiar el cambio hacia un modelo productivo más sostenible, debe ser coherente con el nivel de exigencia al sector productor de la UE y el plazo para implantar las nuevas obligaciones medioambientales", ha señalado el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Ángel Pacheco.

En su opinión, la comisión "debe ser consciente que si nuestros socios comerciales no aplican el mismo modelo ambiental, o las importaciones a la UE no cumplen con los mismos requisitos productivos", en ese caso la rentabilidad y la viabilidad de gran parte de las explotaciones agrícolas y ganaderas "se verán comprometidas y no podrán afrontar los retos del cambio climático con éxito".

Una situación que supondría "una pérdida para toda la sociedad, dado que la producción de alimentos es una actividad estratégica y esencial como se ha comprobado durante la crisis por Covid-19", ha considerado Pacheco.

Por todo ello, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura considera que el sector "necesita que estos acuerdos se aprueben y den estabilidad a la economía y al proyecto europeo en los próximos años", por lo que ha confiado en que el Parlamento Europeo apruebe la propuesta del Consejo que, "aunque mejorable, es necesaria en estos momentos".