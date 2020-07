Agricultores extremeños protestan contra los "incumplimientos" de Vara con este sector

Ep

Agricultores extremeños se han concentrado este martes ante las puertas de la Asamblea en protesta por los "incumplimientos" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, con este sector.



Cabe destacar que los agricultores se han podido manifestar, tras estimar parcialmente la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) un recurso presentado por La Unión, una de las organizaciones convocantes.



De este modo, unas 40 personas, el número máximo autorizado, se han dado cita en la Plaza de Santa Clara de Mérida, cumpliendo con las medidas de seguridad y preventivas frente a la Covid-19 y convocados por Aseprex, la Asociación del Valle del Jerte y La Unión Extremadura.



Los manifestantes han entregado a diputados del PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura un documento con los compromisos adquiridos por Vara en febrero de 2020 tras una reunión y un análisis de su cumplimiento.



En declaraciones los medios, el secretario técnico de La Unión Extremadura, Luis Cortés, ha aseverado que "de nada vale" un Debate sobre el Estado de la Región si no tiene pensado "llevar a cabo" medidas para ayudar a este sector, que cada vez está "peor" y al que el coronavirus ha venido para "hundirnos más el mercado".



De esta forma, Cortés ha considerado que intervenir en la Asamblea para hablar de recuperación económica en Extremadura, si ésta no pasa por el sector agrario, no se dará tal recuperación.



"Pedimos más seriedad al presidente de la Junta, posiblemente, la seriedad pase por una modificación de la titular de la Consejería de Agricultura", ha dicho.



Entre los compromisos de trabajo que Vara planteó a los agricultores en febrero, Luis Cortés ha incluido la partida de 10 millones para la mejora varietal, además de mantener conversaciones con varios ministros del Gobierno.



También ha criticado que se haya permitido una presencia "tan minoritaria" de un máximo de 40 manifestantes, a lo que ha añadido que "da vergüenza" que se utilice una enfermedad como la Covid-19 para "coartar" el mensaje que las asociaciones quieren lanzar a sus políticos.



Por su parte, Soledad Suárez, miembro de Aseprex, ha criticado que "sigan riéndose" en la cara de los agricultores", ya que el presidente de la Junta prometió "muchas cosas" y "nada de eso se ha llevado a cabo".



"Si cabe estamos cada vez peor, en el campo estamos cada vez peor", ha lamentado Suárez, quien ha mostrado su pesar porque cada uno de los sectores del sector primario están "sumidos en la ruina".



Soledad Suárez, a preguntas de los medios por posibles protestas en un futuro, ha asegurado que si no ven cumplidas sus reivindicaciones retomarán las mismas, a lo que ha añadido que no tiene "mucha fe" en que el Gobierno regional tome medidas.



Y, ha asegurado que "llevamos tantos años de malestar que no creo que se pueda ni siquiera solucionar desde aquí, pero tienen que empezar ellos, si el gobierno regional no empieza a defendernos estamos atados de pies y manos".