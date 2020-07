CCOO valora que medidas concertadas con agentes sociales han evitado "sangría de empleo"

CCOO de Extremadura considera que las medidas que han sido concertadas con los agentes sociales y económicos han conseguido que la crisis sanitaria y el parón en la actividad económica no se haya traducido en "una sangría en el empleo", tal y como reflejan los datos del paro del mes de junio, con una "evolución similar" a los del mes anterior.



En concreto, medidas para extender la aplicación de los ERTE y la reciente decisión de prorrogarlos hasta el mes de septiembre o las líneas de mayor liquidez para las empresas son actuaciones acordadas con los agentes sociales y económicos que se han mostrado "eficaces" y que han servido para "mitigar los efectos de la crisis" en el mercado laboral.

Así pues, una "responsabilidad" y "ánimo de acuerdo de partes enfrentadas", como son los sindicatos y la patronal, que "deberían ser asumidos también por los partidos políticos" para alcanzar unos "consensos básicos" para consensuar una política económica que permita la recuperación de la actividad y una salida de la crisis "justa, solidaria y social", tal y como informa en una nota de prensa.



En todo caso, CCOO de Extremadura advierte que los datos de evolución interanual del paro "no son nada positivos" como "consecuencia" de la pandemia. El paro ha aumentado en 16.485 personas en los últimos doce meses y las mujeres están siendo las "grandes perjudicadas", puesto que la reducción del desempleo en la desescalada "beneficia en mucha mayor medida a los hombres".



Los datos interanuales revelan en "mejor medida" el importante impacto que está teniendo la crisis sanitaria sobre el desempleo, ya que se mantienen tasas de incremento superiores al quince por ciento y que no conocíamos desde el año 2012.



Por sexos, el desempleo subió en el último año en 8.163 hombres y en 8.322 mujeres, siendo en valores relativos un resultado "mucho más dispar": 24,07 por ciento en hombres y un 14,31 por ciento en mujeres.



La Contabilidad Nacional reveló que el primer trimestre del año la economía española cayó a un ritmo del 5,2% en términos reales cuando apenas llevaban 15 días en estado de alarma. Esta caída del PIB muestra la "brusquedad" con la que ha impactado esta crisis en la economía y que está siendo "contenida en términos de empleo gracias a las medidas sociales" que están emanando del Diálogo Social entre Gobierno y agentes sociales y económicos.



Según datos del Ministerio, en Extremadura hay casi 18.000 personas en situación de ERTE a 30 de junio, de las cuales 15.686 están afectadas por un expediente de Fuerza Mayor y el resto, 2.256 en un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.



Así, según destaca CCOO, gracias al II Acuerdo en Defensa del Empleo alcanzado entre Gobierno y agentes sociales el pasado día 25 de junio podrán extender su vigencia hasta el 30 de septiembre y contener el impacto directo sobre el empleo que está teniendo esta crisis.



Este acuerdo también se "anticipa" a las "nuevas realidades" que se pueden dar en los próximos meses, con situaciones que pudieran darse como rebrotes que "obligarán a nuevas medidas de contención" y también incluye un tratamiento "favorable" a los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción derivados del COVID-19.



Igualmente, según el sindicato, gracias a la implementación de estas medidas "no ha habido despidos masivos" ante la parálisis de la economía, pudiendo adaptar las necesidades de las empresas a la reanudación de la actividad.



CONTRATACIÓN



En cuanto a la contratación, sube un 24 por ciento con 49.243 contratos registrados en el mes de junio. Según CCOO, era de esperar con la progresiva recuperación de la actividad económica, continúa el aumento de los contratos registrados, de modo que en junio se firmaron en la región un total de 49.243 contratos, 9.549 contratos más que el mes anterior (+24,06%).



Los datos desagregados en función de la modalidad de contratación, permiten observar "con optimismo" que el mayor incremento se ha producido en los de carácter indefinido con un 42,46 por ciento más respecto al mes anterior, mientras que la contratación temporal aumentó un 23,57 por ciento.



Por sectores, CCOO subraya que del total de contratos registrados en junio el 54,2 por ciento se realizaron en agricultura (26.720), un 3,8 por ciento más que el mes anterior.



En servicios se registraron un total de 16.075 contratos, suponiendo un incremento mensual del 93 por ciento, seguidos de construcción con 4.322 y, por último, industria con 2.126. Por sexo, se registraron 19.379 contratos a mujeres (+29,4%) y 29.864 a hombres (+20,8%).



No obstante, a pesar de la "importante" subida en los datos de contratación en el último mes, la evolución anual, comparando con el mismo mes del año anterior, muestra el "fuerte impacto" que sigue sufriendo la actividad productiva y los servicios, ya que se han registrado un 24 por ciento menos de contratos que en junio de 2019 (15 mil contratos menos), siendo mayor la caída entre los indefinidos (-28,5%)



AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL



El número de personas afiliadas en alta laboral en el mes de junio en Extremadura ha sido de 388.565 (media mensual), un total de 6.563 personas más que el mes anterior. Este incremento supone una variación del 1,72 por ciento, siendo la mayor tasa de todas las Comunidades Autónomas después de Castilla-La Mancha (+2,21%).



En la media nacional también ha aumentado el número de cotizantes en alta laboral, pero a un ritmo del 0,37 por ciento mensual, hasta alcanzar la cifra media en el mes de 18.624.337 personas.



Por regímenes los datos de evolución de afiliación en Extremadura son los siguientes: 3.964 en el Régimen General, 2.061 en el Sistema Especial Agrario, 12 en el Sistema de Empleados de Hogar y 526 más en el régimen de autónomos.



La desagregación de afiliación del último mes por sexo muestra un mayor incremento en el caso de los hombres, con 4.740 afiliados más frente a 1.823 mujeres. El mayor diferencial se ha producido en el régimen general con un aumento de 3.540 hombres frente a 424 mujeres.



A pesar de estos datos positivos de subida de afiliación en el último mes, CCOO advierte de que "no hay que perder la perspectiva a medio plazo", ya que la evolución en términos interanuales muestra una caída de 16.280 personas afiliadas en alta laboral respecto a junio de 2019.



Finalmente, los datos de prestaciones de desempleo referidos al mes de mayo revelan un "importante incremento" de la cobertura de desempleo con 116.508 personas beneficiarias, lo que supone casi 30 mil más que en el mes de febrero, antes del comienzo del estado de alarma.