Creex lamenta que Gobierno siga sin entender que recorte en ERTEs puede provocar más paro

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha lamentado que el Gobierno de España "siga sin entender" la situación real del tejido productivo y haya planteado en su última propuesta "recortes y condiciones" en los ERTE que pueden acarrear desaparición de empresas y pérdida de empleos.

El secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha señalado que plantear, como ha hecho el Ministerio de Trabajo, una "drástica reducción" de las exenciones en cuotas laborales tanto para los trabajadores que se reincorporen como para aquellos que sigan en ERTE, "no responde a la realidad, a las necesidades del momento, como tampoco que se insista en una prórroga hasta el 30 de septiembre y no hasta final de año".

Peinado ha indicado que "nadie se cree" que cuando finalice el estado de alarma las empresas se van a recuperar de un día para otro, y que la actividad y el consumo, "no solo recuperarán el pulso, sino que permitirán compensar las pérdidas de ingresos de los meses precedentes".

"Las empresas están muy tocadas, y no van a experimentar una recuperación en el corto plazo, por lo que es irracional castigarlas con una reducción de exenciones en las cuotas, porque tiene que quedar claro que si no están recuperando a todos sus trabajadores es porque no pueden, no porque no quieran", ha afirmado en nota de prensa.

PROHIBICIÓN DE CONTRATAR

Igualmente, el secretario general de la Creex ha hecho referencia al "empecinamiento" del Gobierno en mantener la prórroga hasta el 30 de septiembre, "cuando tanto los empresarios como los sindicatos están de acuerdo en que los ERTE deben prorrogarse hasta final de año, como poco, para permitir una recuperación paulatina".

Además, el dirigente de la organización más representativa del empresariado extremeño ha criticado que se "cuelen" en las intenciones del ministerio cuestiones como la prohibición de contratar para las empresas que tengan trabajadores con ERTE.

"Este punto revela la visión distorsionada que se tiene del papel del empresario: si una empresa tiene varias secciones y, por cuestión de la demanda y el mercado, necesita más trabajadores en una de ellas, pero no en las otras, ¿por qué se impide contratar? ¿qué se gana con ello? ¿acaso si la empresa pudiera no recuperaría a un trabajador en ERTE, que conoce la empresa y el trabajo antes que a uno nuevo que tiene que adaptarse?", ha manifestado.

El secretario general de la Creex ha vuelto a abogar por la solución que permitiría adaptar los ERTE a la recuperación económica y consistente en que las empresas decidan en qué momento van recuperando a los trabajadores, que se flexibilice la contratación y que las ventajas de los ERTE se mantengan hasta final de año.

"Parece que hay que volver a repetir que sin empresas no hay empleo, y que si las empresas cierran porque se las asfixia, todos los trabajadores se quedarán en la calle, en el limbo, sin cobrar", ha indicado.

En todo caso, Peinado ha afirmado que los representantes empresariales seguirán negociando e intentando llegar a acuerdos, puesto que es "desde el diálogo social desde el que se pueden encarar la situación con garantías".