Campaña de CCOO en empresas extremeñas para controlar higiene y seguridad frente a Covid19

CCOO de Extremadura ha iniciado una campaña informativa dirigida a las empresas de la región para fomentar la adopción de medidas de higiene y seguridad entre los trabajadores y las trabajadoras de cara a evitar el contagio por el Covid-19 y para controlar que la dirección de estas empresas pone en marcha los protocolos adecuados para proteger a sus plantillas.



Así pues, a través de esta iniciativa, delegados y delegadas de este sindicato están visitando centros de trabajo de todos los sectores con información impresa que contiene diversas recomendaciones prácticas para prevenir la propagación del coronavirus.



Además, se distribuirán kits con elementos de protección y cuidado para ser usados por los trabajadores y trabajadoras para mejorar los medios de seguridad de los que disponen, aunque hay que subrayar que "es responsabilidad de la empresa el dotar a sus empleados de todo lo necesario en este sentido".



A su vez, esta campaña aspira también a concienciar a empresarios y trabajadores sobre la importancia de no bajar la guardia ante el peligro que supondría un rebrote del coronavirus para la salud de la población y para la propia economía extremeña, tal y como informa CCOO Extremadura en una nota de prensa.



La distribución de esta información es una acción más dentro de las iniciativas que CCOO ha puesto en marcha desde que se inició la crisis sanitaria para ayudar y asesorar a los trabajadores y trabajadoras de la región ante la situación provocada por la pandemia.



De este modo, desde la Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Extremadura y con la extensión de los delegados y delegadas de prevención en las empresas y centros de trabajo se han resuelto "múltiples" dudas y problemas surgidos en este periodo de "incertidumbre", cambios normativos "constantes" y en el que la protección de la salud en el trabajo ha adquirido un "protagonismo evidente".



MEDIDAS PREVENTIVAS



Así, entre las medidas preventivas "más importantes", según apunta el sindicato, están las de mantener una distancia mínima de seguridad de dos metros, lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o gel hidroalcohólico y cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo si se tose o estornuda.



Se aconseja, además, usar pañuelos desechables y tirarlos a una papelera; evitar tocarse la boca, nariz y ojos; no contactar físicamente en los saludos; y no compartir equipos con los compañeros.



También se incide en el uso de las mascarillas cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad de dos metros y se recuerda la conveniencia de ponerse en contacto con el servicio de Prevención de riesgos laborales de la empresa si se tienen síntomas.



Las personas consideradas vulnerables frente al Covid-19, como mayores de 60, con hipertensión arterial, inmunodeficiencias, cáncer, o embarazadas, han de tener especial cuidado y, ante cualquier duda, pueden ponerse en contacto con CCOO.



Más allá de la labor que esté haciendo el sindicato, CCOO exige a la Inspección de Trabajo que, "ahora más que nunca", esté "vigilante" de que se cumple la ley en materia de prevención y se aplican los protocolos aprobados a raíz de la extensión del Covid-19.



Finalmente, CCOO recuerda que la Ley de prevención de riesgos laborales determina que es el empresario el que tiene el deber de proteger a los trabajadores y trabajadoras frente a los riesgos producidos en el entorno de trabajo, así como llevar a cabo la prevención mediante la adopción de las medidas que sean "necesarias", concluye.