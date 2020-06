Maroto reitera la necesidad de reforzar la imagen de España como "destino seguro"

Ep

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha reiterado este lunes la importancia de realizar un posicionamiento de la marca España para salvaguardar el turismo internacional.

Maroto, que ha participado en 'Diálogos para el futuro: el turismo que viene', un foro organizado por 'eldiario.es', ha recordado que España está en condiciones de hablar de temporada turística, "cuando hace unas semanas esta cuestión no estaba sobre la mesa", y ha defendido la necesidad de actuar con prudencia.

"No se trata de ser los primeros ni de correr", ha señalado, añadiendo que las certezas "son lo más importante". En ese sentido, ha resaltado que se ha conseguido controlar la situación epidemiológica, por lo que las decisiones de los próximos días "se tienen que basar en el rigor de los datos, para no colocar a los españoles en una situación a la que no queremos volver".

Asimismo, ha hecho referencia a que tanto España como el resto de países de la Unión Europea, con cuyos ministros ha dialogado, se están dedicando tiempo a "repensar cómo se va a garantizar la seguridad de los turistas y de los residentes".

Maroto ha resaltado que el coronavirus "ha cambiado el paradigma", por lo que se deben establecer protocolos de seguridad y buenas prácticas, "herramientas para reforzar la imagen de España con la etiqueta de destino seguro".

En el foro han participado también el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo y Justicia, Juan Marín; la consejera de Industria, Comercio y Turismo de Canarias, Yaiza Castilla; el secretario autonómico de la Generalitat Valenciana, Francesc Colomer; el economista y exministro Miguel Sebastián y el vicepresidente de AC Hoteles by Marriot, Antonio Catalán.

Sebastián, por su parte, ha destacado que esta crisis "ha golpeado duramente al sector turístico", que en anteriores ocasiones ha sido motor de la recuperación económica, aunque ha matizado que la "parte buena" es que el turismo "es una política compartida", señalando que para todas las administraciones "es muy importante".

Asimismo, ha resaltado que el foco a corto plazo debe estar en "salvar la temporada".