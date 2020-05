CCOO aplaude que Gobierno reconozca contagios por Covid-19 como accidentes de trabajo

CCOO Extremadura ha aplaudido que el Gobierno haya reconocido los contagios por Covid-19 como accidentes de trabajo, una cuestión que podría afectar a unos 1.500 sanitarios y sociosanitarios de Extremadura.

Así pues, con este reconocimiento, y aunque se haya hecho de forma parcial, se da cumplimiento a una reivindicación que, desde el inicio de la pandemia, CCOO ha trasladado de forma insistente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tanto desde los ámbitos de diálogo e interlocución social en los que participa, como desde las organizaciones federales que atienden estos sectores. La medida aprobada ayer por el Consejo de Ministros a través del RD Ley 19/2020 y publicada este miércoles en el BOE, reconoce la presunción de contagio en el puesto de trabajo a las personas que realizan su actividad laboral en centros sanitarios y socio-sanitarios. Por ello, se podrán beneficiar de esta medida decenas de miles de personas afectadas por esta enfermedad en sus centros de trabajo. Solo el personal sanitario acredita más de 50.000 profesionales afectados por coronavirus en el país y unos 1.500 en Extremadura. El reconocimiento del Accidente de Trabajo se determina de forma directa en el Real Decreto-Ley aprobado, y se reconoce a quienes prestan servicios en centros sanitarios y socio-sanitarios, y que hayan contraído la enfermedad Covid-19 durante cualquiera de la fases de la pandemia, por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante la prestación de servicios sanitarios y sociosanitarios. Estas personas, o sus familiares en el caso de que desgraciadamente hayan fallecido, podrán solicitar el reconocimiento de accidente de trabajo hasta el mes posterior a la finalización del estado de alarma, previsiblemente julio, según informa CCOO en nota de prensa. MÁS PROTECCIÓN SOCIAL Este reconocimiento, debe entenderse, alcanza a las prestaciones de incapacidad temporal, incapacidad permanente, así como todas las prestaciones de muerte y supervivencia que se puedan derivar de las mismas. Garantizando de este modo el nivel más alto de protección social que ofrecen las prestaciones de Seguridad Social, al exigir menores requisitos de acceso y cuantías más altas en las prestaciones. Para CCOO "es indudable que los contagios masivos se han producido en el trabajo por la escasez de equipos de protección individual y por la utilización, en muchos casos, de equipos que se han demostrado defectuosos", recoge la nota. En este sentido los servicios jurídicos orientarán a las personas afectadas para que, en función de las situaciones concretas en las que se hayan producido los contagios, puedan reclamar todas las mejoras previstas para los Accidentes de Trabajo cuando no se han cumplido las medidas de prevención de riesgos laborales, como el recargo de prestaciones que pueden incrementar las cuantías de éstas. Según CCOO, la norma aprobada supone "un indudable avance en la cobertura a la que tenían derecho las personas trabajadoras en los sectores afectados al reconocimiento del accidente de trabajo". No obstante, limitar la efectividad de la norma a quienes han contraído la enfermedad hasta el mes posterior a la finalización del estado alarma es "insuficiente" e "insostenible", en opinión del sindicato, ya que "una persona infectada en su desempeño profesional en un centro sanitario tras la finalización de ese periodo, no puede tener un tratamiento distinto a las personas infectadas durante el mismo". Además, reclama que se incluya la previsión de incapacidades permanentes futuras por secuelas. Por otra parte, la aplicación de esta norma debe incluir, según CCOO, al personal expuesto a los mismos riesgos en transporte sanitario, servicios funerarios o servicios auxiliares en centros sanitarios o socio-sanitarios (limpieza, servicio de comidas, etc), según ha trasladado el sindicato al Gobierno.