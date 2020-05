CCOO ve fundamental prorrogar estado alarma para "evitar una sangría destrucción empleo"

CCOO de Extremadura ha advertido este martes que "es fundamental" que se prorrogue el Estado de Alarma que sostiene jurídicamente las medidas económicas y sociales aprobadas por el Gobierno "para evitar que la destrucción de empleo que está provocando la pandemia sanitaria se convierta en una sangría muchísimo mayor".



Ante esta situación, la organización sindical ha reclamado "responsabilidad y unidad" a los partidos políticos en este momento porque "no hay duda de que las medidas puestas en marcha durante este periodo, como los ERTEs por causa de fuerza mayor o la facilitación de liquidez a las empresas, han servido para contener el aumento del paro".



Aún así, señala el sindicato que los datos de desempleo y afiliación a la Seguridad Social conocidos este martes dibujan un panorama que, "aunque es el esperado ante la paralización económica, es muy preocupante", y exigen el "planteamiento de nuevas medidas para atender a la gente que se está quedando sin ingresos y para reactivar con prontitud la economía y la creación de empleo".



Y es que, según los datos aportado por CCOO, "en apenas dos meses, el volumen de personas en paro en Extremadura se ha incrementado en diez mil doscientas personas", unas cifras que, según alerta, serían "aún peores si no se hubieran puesto en marcha las medidas de contención de los Expedientes de Regulación Temporales de Empleo por el coronavirus" ya que, lógicamente, los trabajadores que están en ERTE no computan en estas cifras de paro registrado.



ACTUACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA



Asimismo, CCOO ha defendido que la respuesta a esta crisis provocada por el Covid-19 "no puede ser solo nacional", sino que la Unión Europea debe "ejercer un papel activo y no dejar a los diferentes estados abandonados a su suerte".



Ante esta situación, el sindicato apunta que "urge adoptar medidas de mutualización de la deuda ("corona bonos" o similar)" para financiar todas las actuaciones extraordinarias, así como activar la "cláusula para sucesos extraordinarios" para cubrir los gastos extraordinarios y posibilitar que el Banco Central Europeo compre directamente la deuda pública de los países.



ANÁLISIS DE LOS DATOS



Una valoración que CCOO realiza tras conocer los datos del paro de abril en Extremadura, que alcanza ya los 115.445 desempleados tras aumentar en 2.757 en abril, lo que supone un 2,4 por ciento más, lo que supone el "dato más elevado de un mes de abril desde el año 2016".



A nivel nacional los datos "son aún peores", con un aumento de 282.891 desempleados, un 7,97 por ciento más hasta alcanzar la cifra de 3.831.203 parados.



En este sentido, señala CCOO que la "mejor evolución de las cifras de desempleo en la región hay que buscarlas en un sector agrícola que ha generado empleo y contratos en el mes de abril, si bien no al ritmo de otros años", así como en la "contención del aumento en construcción" pasando de un incremento que superó el 30 por ciento en marzo, a solamente un +0,31 por ciento en el mes de abril.



Por sexos, el paro aumentó, en términos absolutos, en 1.006 hombres y 1.751 mujeres, mientras que en valores relativos, los hombres registraron un incremento del 2,17 por ciento y las mujeres el 2,64 por ciento, tal y como informa CCOO en una nota de prensa.



La evolución por sectores revela que el mayor incremento se registró en el sector servicios, con 3.069 parados más que en marzo, seguido de industria con 209 personas más y el colectivo sin empleo anterior con 166 más.



En construcción se produjo un incremento de sólo 34 personas, pues fue el sector que en marzo "acusó el mayor incremento de desempleo tras la paralización de todas las obras", por lo que CCOO ha resaltado que el "único dato positivo se produce en Agricultura, con una bajada de 721 personas paradas, lo que supone un descenso del 6,13 por ciento respecto al mes anterior".



Por edades, el grupo de 25 a 30 años es el que ha registrado un mayor aumento porcentual del paro respecto al mes anterior, con un aumento del 5,64 por ciento en un solo mes (694 personas).



DATOS INTERANUALES



En tasa interanual, cabe destacar que el paro aumenta en 17.540 personas en abril con respecto al mismo mes de 2019, lo que supone "la mayor subida interanual desde julio de 2012", tras lo que CCOO ha recordado que desde febrero de 2014 la evolución interanual del paro registrado "había sido positiva de manera ininterrumpida en la región, siendo el reflejo de la recuperación económica iniciada en ese año".



Así, y aunque en los últimos meses del año 2019 se habían empezado a vislumbrar una ralentización de la economía y de la creación de empleo, "nada hacía presagiar el desastre social y, por ende, económico con el que se ha topado la economía mundial y, en concreto, la española".



AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL



Por su parte, cabe destacar que el número de personas afiliadas en alta laboral en el mes de marzo ha sido ha sido de 375.147 en Extremadura (media mensual), un total de 8.191 personas menos que el mes anterior (-2,14%).



En ese sentido, recuerda CCOO que estos datos de afiliación incluyen a los afectados por los Expedientes de Regulación de Temporal de Empleo (ERTEs) por el Covid-19 y están sujetando y ralentizando la destrucción de empleo inmediata que se habrían producido de una manera implacable.



Así, señala que el paquete de medidas aprobadas por el Gobierno con el RD ley 8/2020, en vigor desde el pasado día 18, incluía la tramitación de Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTEs) ante las pérdidas de actividad consecuencia del Covid-19.



Finalmente, explica que la agilización en la tramitación de los ERTEs, tanto por fuerza mayor como por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y los beneficios en términos de cotización a la Seguridad Social de los primeros, "trataban de evitar los despidos masivos", concluye.